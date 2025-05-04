В Рижской думе спорят по поводу возврата ночного транспорта

Когда вопрос о введении ночного общественного транспорта обсуждался в комитете по делам транспорта и сообщения, против активно выступала фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов, утверждая, что 100 тысяч евро можно потратить лучше, чем "перевозить четырех пассажиров". Фракции назвали решение предвыборном трюком.

Вице-мэр Риги и лидер списка Нацобъединения в Риге Эдвард Ратниекс считает, что введение ночного транспорта в столице было бы непрактичным и дорогим.

Политик напомнил, что в прошлом в Риге был ночной транспорт, который курсировал по восьми маршрутам и охватывал весь город. Однако из-за недостаточного количества пассажиров, когда на одно транспортное средство приходилось в среднем три-четыре пассажира, он был отменен.

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Несмотря на различия во взглядах на ночной общественный транспорт, Ратниекс считает, что в коалиции нет раскола.

Планируется, что до 28 сентября на маршрутной сети общественного транспорта Риги с полуночи до 4 часов утра по субботам, воскресеньям и праздничным дням будет ходить ночной транспорт.

Окончательное решение о введении ночного общественного транспорта примет Рижская дума.