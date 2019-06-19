Бывшая работница обвиняет Lido в нарушении законов Германии: предприятие все отрицает

В Германии в ресторанах Ķirsons, принадлежащих предприятию общественного питания Lido, трудоустроены люди и, при этом, нарушаются законодательные требования государства, рассказала агентству LETA бывшая сотрудница ресторана Lido в Германии Инита Лиците. В свою очередь представители Lido эту информацию отрицают.
Лиците рассказала агентству LETA, что начала работать в Lido в берлинском торговом центре Aleksa сразу после открытия ресторана. Она работала там около месяца.
В то время предприятие искало себе работников и официантов среди жителей Берлина. Лиците уже долгие годы проживает в столице Германии и когда-то ей даже принадлежал ресторан здесь, поэтому ей была предложено место управляющей заведением. Поскольку должность Лиците была связана с сидением в бюро ресторана и документами, а она хотела работать с людьми, предприятие предложило ей должность заведующей ресторанным залом. Женщина на это согласилась, несмотря на низкую зарплату, потому что хотела сделать вклад в развитие Lido в Германии.
Она рассказала, что заключила договор с предприятием согласно немецкому законодательству и начала работать в Lido. Сначала Лиците прошла обучение в цеху Lido, расположенном в Восточном Берлине. Рестораны планировалось открыть во второй половине мая.
После недельного обучения Лиците познакомилась с коллективом ресторана, официантами, которые сравнительно недавно приехали в Германии. Повара и посудомойщики также приехали из ресторанов Lido в Латвии.
"Привезенные из Латвии сотрудники работали с латвийскими договорами их труд здесь был оформлен как командировочной", - заявила Лиците.
В среднем командировака для одного человека длилась две недели, после чего он возвращался на работу в Латвию, пока в Германию летели другие сотрудники Lido.
По ее словам, приехавшие из Латвии работники были трудоустроены в ресторанах Lido в Германии на такую же ставку зарплаты как и в Латвии, что не соответствует немецкому законодательству.
"Даже, если труд оформлен как командировочный, трудовое законодательство должно соответствовать той стране, в которой ты работаешь на данный момент", указала Лиците.
Она призналась, что привезенные из Латвии сотрудники проживали в общежитии, которое арендовывал работодатель. Квартира находились в примерно 4-5 километрах от места работы и сотрудники были социально не защищены.
По ее словам, представители руководства Lido относились к сотрудникам из Латвии неуважительно, в том числе, заставляя их идти несколько километров пешком от дома до работы, вместо того, чтобы приобрести им месячные билеты. Также персоналу приходилось работать по 12 часов в день и шесть дней в неделю. В воскресенье ресторан был закрыт лишь по причине того, что в этот день не работал сам торговый центр.
"По воскресеньям торговые центры и магазины в Германии закрыты, иначе они бы работали 14 дней по 12 часов каждый день без перерыва. Это открытое нарушение закона. К нам, к работникам из Германии, относились вежливо, выслушивали, а к латвийцам относились ужасно", - заявила Лиците.
По ее словам, из Латвии в Германию приехали поворихи и посудомойщицы, которых предприятие обмануло. Компания заявила, что за курение в общественном месте в Германии грозит арест, хотя это вовсе не так. Поэтому женщины курили, сидя на корточках за мусорными контейнерами, которые стояли за торговым центром, вместо того, чтобы спокойно сидет в сквере универмага на скамейке, как это делали другие работники.
Сотрудникам Lido в Германии также приходилось самим собирать инвентарь заведения, например, мебель и котлы. Они должны были благоустроить только открывшиеся рестораны. Работников также призывали мыть большие окна, хотя это не входило в их прямые обязанности - для этих целей можно было нанять специальную компанию, которая сделала бы это профессионально.
Женщина рассказала, что, учитывая ранее упомянутые обстоятельства и другие факторы, в Lido Лиците проработала примерно месяц - до конца мая 2016 года. После расторжения деловых отношений с предприятием она пару раз заходила в ресторан, однако посещаемость была низкой, еда была несвежей. В октябре 2018 года ресторан Lido на Шарлоттенштрасе закрылся.
"Бизнес Кирсонса может и подходит для Латвии, где маленькая конкуренция, но только не здесь", - подытожила Лиците.
Священник латвийской лютеранской общины в Берлине Талис Редманис в соцсети Facebook написал, что ранее распространенная Гунаром Кирсонсом в прессе информация "полна откровенной лжи и недостоверных обвинений в отношении берлинских предпринимателей, работников и немецкой предпринимательской среды". Он также указал, что с первых дней в Берлине проходили судебные процессы в отношении предприятия Кирсонса. Lido обвиняли в неуплате зарплаты, в процессе выиграли бывшие сотрудники, а не предприятие.
Редерманис также указал, что Lido трудоустраивало работников из Латвии на две-три недели. Приезжие сотрудники получали зарплату по латвийским ставкам и жили в специально арендованном общежитии, не имели никакой действующей страховки. Если работник получал травму или серьезно заболевал, он немедленно уезжал в Ригу.
"Мне кажется, эта практика применяется до сих пор", - написал священник, отметив, что Lido на Шарлоттенштрасе закрылся в октябре прошлого года.
Второй ресторан, расположенный в торговом центре Aleksa, до сих пор стоит полупустой и из-за несоответствующего ассортимента не в силах выдержать конкуренцию с другими заведениями общепита.
Некая женщина в комментариях под публикацией Редманиса в Facebook согласилась с тем, что Lido в Alteksa предлагает очень маленький ассортимент. Другие пользователи также поддержали Редманиса. Было также озвучено мнение о том, что у работников Lido нет возможности себя защитить, и никто их не защитить, чтобы потом не потерять работу. Другие бывшие сотрудники Lido в Германии негативно высказались о работе в ресторанах компании.
Агентству LETA на этой неделе не удалось пообщаться с председателем совета Lido Гунарсом Кирсонсом, чтобы получить его комментарий. Руководитель проектов Lido по маркетингу и коммуникации Инесе Блауне пояснила, что у Кирсонса выходные, поэтому комментарий предоставит она.
Блауне уточнила, что на данный момент в Берлине работает лишь ресторан Lido в торговом центре Aleksa. Заведение на Шарлоттенштрасе все еще находится в ведении Lido, однако сам ресторан закрыт.
Она также указала, что в отрасли общественного питания и в других новостях, где обслуживаются клиенты, всегда необходимы дополнительные силы для обустраивания помещений и обучения новых сотрудников, поэтому первоначально трудоустраивают работников из Латвии.
"Когда в 2016 году Lido открыло новые рестораны в Берлине, это стало большим событием и для латвийских работников, и для проживающих в Германии граждан Латвии. Только наши сотрудники знают, как лучше всего приготовить еду и обслужить клиентов. Коллегам в Латвии была предоставлена возможность отправиться в полностью оплачиваемую командировку и поддержать создание новой команды в Германии. От всего сердца благодарны тем коллегам, которые приняли этот вызов и помогли ресторанам на этапе открытия", - отметила Блауне.
Она также указала, что в целом законодательство ЕС идет навстречу предпринимателям, которые хотят открыть филиал бизнеса в другой европейской стране. Эта практика уже много лет применяется в отрасли строительства, автомобильной индустрии и других сферах.
"Законодательство предусматривает, что у предпринимателей есть возможность в течение двух лет предложить своим сотрудникам командировку за границу, пока формируется местная команда. Это уникальный шанс для работников получить новые опыт и навыки. Часть сотрудников Lido использовали эту возможность поработать в Германии, однако немецкая команда стабилизировалась и в ресторане Ķirsons работают местные жители, потому что этого требует законодательство Германии", - заявила она.
Блауне также указала, что в целом клиенты Ķirsons хорошо оценили полученные подукцию и сервис - в Google Reviews заведение имеет оценку 4,4 балла из 5, в то время как на Tripadvisor ресторан оценили в 4,5 звезды.
"Люди хвалят доступные цены и возможность почувствовать себя как дома. В Берлине есть очень широкий выбор еды, тут представлены кухни стран со всего мира. Мы рады, что можем в своем ресторане предложить отведать латвийской домашней кухни", - подчеркнула Блауне.
Как ранее писал Русский TVNET, Lido может уйти с рынка Германии, хотя окончательное решение еще не принято, и компания продолжает анализировать свои ошибки.
Гунар Кирсонс отметил, что в Германии велика доля теневой экономики - "из десяти человек, приходящих к нам работать, восемь просят зарплаты "in cash"".
В Германии платят большие социальные пособия, и люди хотят продолжать их получать, одновременно подрабатывая неофициально.
По словам Кирсонса, Lido в настоящий момент ведет переговоры по поиску партнеров в Германии.
Ранее в интервью журналу Kapitāls Кирсонс сказал, что Lido ищет покупателей для двух своих ресторанов в Берлине и считает начало бизнеса в этой стране своей ошибкой.