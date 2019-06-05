Lido может уйти с рынка Германии. Там многие просят зарплаты "in cash"

У "Lido" в Берлине сейчас два заведения, и у одного дела идут сравнительно хорошо - с начала его работы оборот удвоился.

Во втором заведении ситуация плохая, и его надо закрывать.

Также у "Lido" есть цех в Берлине, который планируется перенести в другой населенный пункт в Германии.

Кирсонс отмечает, что в Германии велика доля теневой экономики - "из десяти человек, приходящих к нам работать, восемь просят зарплаты "in cash"".

В Германии платят большие социальные пособия, и люди хотят продолжать их получать, одновременно подрабатывая неофициально.

По словам Кирсонса, "Lido" в настоящий момент ведет переговоры по поиску партнеров в Германии.

Ранее в интервью журналу Kapitāls Кирсонс сказал, что "Lido" ищет покупателей для двух своих ресторанов в Берлине и считает начало бизнеса в этой стране своей ошибкой.