Lido может уйти с рынка Германии. Там многие просят зарплаты "in cash"

Предприятие общественного питания АО "Lido" может уйти с рынка Германии, хотя окончательное решение еще не принято, и компания продолжает анализировать свои ошибки, заявил агентству LETA председатель совета "Lido" Гунар Кирсонс.
У "Lido" в Берлине сейчас два заведения, и у одного дела идут сравнительно хорошо - с начала его работы оборот удвоился.
Во втором заведении ситуация плохая, и его надо закрывать.
Также у "Lido" есть цех в Берлине, который планируется перенести в другой населенный пункт в Германии.
Кирсонс отмечает, что в Германии велика доля теневой экономики - "из десяти человек, приходящих к нам работать, восемь просят зарплаты "in cash"".
В Германии платят большие социальные пособия, и люди хотят продолжать их получать, одновременно подрабатывая неофициально.
По словам Кирсонса, "Lido" в настоящий момент ведет переговоры по поиску партнеров в Германии.
Ранее в интервью журналу Kapitāls Кирсонс сказал, что "Lido" ищет покупателей для двух своих ресторанов в Берлине и считает начало бизнеса в этой стране своей ошибкой.
Рестораны "Lido" в Берлине были открыты три года назад.