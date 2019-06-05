Ср, 5.06.2019
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Lido может уйти с рынка Германии. Там многие просят зарплаты "in cash"

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Гунар Кирсонс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Предприятие общественного питания АО "Lido" может уйти с рынка Германии, хотя окончательное решение еще не принято, и компания продолжает анализировать свои ошибки, заявил агентству LETA председатель совета "Lido" Гунар Кирсонс.

У "Lido" в Берлине сейчас два заведения, и у одного дела идут сравнительно хорошо - с начала его работы оборот удвоился.

Во втором заведении ситуация плохая, и его надо закрывать.

Также у "Lido" есть цех в Берлине, который планируется перенести в другой населенный пункт в Германии.

Кирсонс отмечает, что в Германии велика доля теневой экономики - "из десяти человек, приходящих к нам работать, восемь просят зарплаты "in cash"".

В Германии платят большие социальные пособия, и люди хотят продолжать их получать, одновременно подрабатывая неофициально.

По словам Кирсонса, "Lido" в настоящий момент ведет переговоры по поиску партнеров в Германии.

Ранее в интервью журналу Kapitāls  Кирсонс сказал, что "Lido" ищет покупателей для двух своих ресторанов в Берлине и считает начало бизнеса в этой стране своей ошибкой.

Рестораны "Lido" в Берлине были открыты три года назад.

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