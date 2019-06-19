В воскресенье, 16 июля, в Германии пропал без вести 43-летний латвиец Юрий Лауринович. Мужчина отдыхал в парке атракционов Phantasialand вместе с друзьями, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.
Последний раз Юрия могли видеть в Борнхайме, который находится по дороге в Бонн. Возможно, мужчина отправился в Кельн. Юрий говорит только по-латышски и по-русски, немецкого языка он не знает.
При себе у мужчины не было ни денег, ни мобильного телефона.
Приметы: рост около 175 см, коротко-стриженный; у Юриса есть две татуировки - одна над локтем правой руки и вторая на внешней стороне кисти.
БЫЛ ОДЕТ В: серую майку, серые спортивные штаны, на ногах - черные кроссовки с белой подошвой.
Организация Bezvests.lv просит каждого, кто видел Юриса, сообщить полиции по номеру телефона 110 или связаться с Bezvests.lv по телефону +371 22 084 084.