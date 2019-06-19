Учреждение Riga.lv будет ликвидировано

Правление учрежденной Рижской думой организации Riga.lv решило начать ее ликвидацию, сообщил журналистам мэр Риги Дайнис Турлайс.
Решение о ликвидации принято после переговоров мэра с правлением Riga.lv.
Параллельно отделу общественных отношений Рижской думы поручено разработать план дальнейшей коммуникации самоуправления с обществом, сказал Турлайс.
Ликвидировать Riga.lv несколько раз предлагала оппозиция Рижской думы.
Портал Riga.lv был основан в 2013 году, в его правлении работают Гиртс Дрипе и Андри Коношонок. По данным Firmas.lv, оборот учреждения в прошлом году составил 1,96 млн евро, прибыль - 697 106 евро. На предприятии работают 18 человек.
В этом году из бюджета самоуправления Riga.lv получила 1,77 млн евро.
Как сообщалось, весной Гонконтроль в ревизионном заключении сделал выводы, что Рижское самоуправление в течение трех лет через учреждений и фонды бесхозяйственно потратило более 20 млн евро денег рижан.
Основное внимание ревизоры обратили на два учреждения - Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.
Портал Riga.lv за последние четыре года выплатил по крайней мере 400 тысяч евро денег рижан "своим" - приближенным к партии "Согласие" молодым людям и журналистам, сообщил центр журналистских исследований "Re:Baltica", ссылаясь по протоколы заседаний правления учреждения и списки зарплат.