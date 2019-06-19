Жительница Латвии перечислила "жениху" из Африки 48 тысяч евро

Время от времени в Госполицию обращаются женщины, пострадавшие от интернет-мошенников. Как правило, женщины на сайтах знакомств и в социальных сетях начинают переписку с незнакомыми мужчинами, которые, войдя в доверие, выманивают у них крупные суммы денег. Порой ущерб измеряется в тысячах евро, сообщает Госполиция на своей странице в Facebook.
17 июня в Госполицию обратилась женщина, "жених" которой обманул ее на впечатляющую сумму денег – почти 48 тысяч евро.
Их переписка началась в одной из социальных сетей, а позже продолжилась в приложении мобильного телефона.
Мужчина представился хирургом, который сейчас работает в военной зоне в Сомали. Чувства вспыхнули вдруг, поэтому они захотели как можно скорее встретиться. Однако для того, чтобы мужчина смог прилететь в Латвию, ему требовалась конкретная сумма денег, которую женщина ему перечислила. Как только было произведено последнее перечисление, милый друг по переписке пропал.
К сожалению, это не единственный случай, когда женщин обманывают в интернете. Полиция уже и ранее сообщала о подобных историях, когда мошенники работали по отлаженной схеме, а именно, использовали сайты знакомств, где начинали дружескую и сердечную переписку с жертвами.
Пользуясь женским доверием, мошенник начинал делиться своими проблемами, например, ему нужны деньги на дорогую операцию или требуется определенная сумма, чтобы приехать в отпуск в Латвию.
Мошенники также рассказывают о драгоценностях, валюте, документах и прочих вещах в специальных хранилищах, к которым они пока не имеют доступ, поскольку за это нужно заплатить.
Зачастую такие переписки кончаются печально – как только мошенник получает запрашиваемые деньги, всякое общение с пострадавшей прекращается, что причиняет женщине не только сердечные страдания, но и финансовые проблемы.
"Чтобы избежать неприятных моментов, Госполиция призывает жителей быть осторожными и не слишком доверчивыми в социальных сетях, знакомясь с чужаками. Также полиция повторно напоминает, что не следует раскрывать третьим лицам свои личные данные, подвергая себя риску стать жертвой мошенничества", – отмечается в заявлении.