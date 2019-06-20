Шесть знаков Зодиака, которые маниакально любят чистоту

Овен

Овнам всегда мешает лень, но они очень любят чистоту. Хотя им проще сложить все грязные вещи в укромное место, чем провести генеральную уборку. Но что касается личной чистоплотности, этот знак очень щепетильно к ней относится.

Телец

Это настоящий фанат уборки! В доме Тельца всегда все стоит на своих местах. Если будет даже намек на беспорядок, то Телец сойдет с ума. Они легко отказываются от лишних вещей и не приобретают ненужную мебель.

Близнецы

Близнецы - это двойной знак, поэтому у него двойные стандарты к чистоте. С одной стороны это очень чистоплотные люди. Их может раздражать грязь даже в гостях. Но иногда у них просто нет сил провести уборку. Близнецы влюблены в себя, поэтому личная гигиена у них на высшем уровне.

Рак

Раки любят чистоту, но у них нет определенных рамок. Они просто любят убираться. Но в их личном пространстве у них может быть небольшой беспорядок.

Дева

Девы - это маньяки чистоты! У них дома всегда идеально чисто, а одежда – всегда выглажена. Если на одежде появилось пятно - то это целая трагедия. Им нравится убираться и по несколько раз в день. Главное - чтобы никто не сказал, что в квартире есть хоть одно грязное место.

Скорпион