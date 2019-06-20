"Для развития/За!" отозвало предложение о выплате компенсаций еврейской общине

Глава объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс подчеркнул, что законопроект отозван, принимая во внимание возражения депутатов о том, что по этой инициативе не было никаких предварительных дискуссий.

За включение проекта в повестку дня проголосовали 37 депутатов, против — также 37, пятеро - воздержались.

Ранее сообщалось, что 13 июня Сейм отклонил включение в повестку дня предложения объединения "Для развития/За!" выплатить Латвийской еврейской общине компенсацию в размере 40 млн евро в качестве возмещения за незаконно отчужденную во время холокоста и тоталитарного коммунистического режима недвижимость.

Как сообщалось, "Для развития/За!" предлагало выплатить компенсацию фонду реституции Латвийской еврейской общины.

Выплаченные средства фонд сможет использовать для финансирования только таких мероприятий и проектов, которые связаны с религией, культурой, образованием, наукой, здравоохранением, историей, спортом, благотворительностью, восстановлением и сохранением культурно-исторического наследия латвийских евреев, интеграцией латвийского общества, содействием развитию гражданского общества, управлением собственностью фонда и еврейской общины, оказанием социальной и материальной помощи пострадавшим от холокоста на территории Латвии евреям, живущим сейчас за ее пределами.

Планируется также законом установить, что это возмещение является окончательным, его размер - неизменным, и тем самым любые другие права требования на отчужденную у Латвийской еврейской общины недвижимость прекращаются.

В подготовленном законопроекте указано, что в целом ущерб, возникший в результате незаконного отчуждения недвижимости у еврейской общины, составляет примерно 47,8 млн евро.