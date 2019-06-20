Законопроект о сожительстве был отвергнут

Как сообщается, Сейм с тройным перевесом отказался рассматривать закон о сожительстве, который призван защитить права неженатых пар.

За передачу документа на рассмотрение проголосовали 23 депутата, против — 60.

Согласно идее депутатов, законопроект должен был "признать и защитить союз сожителей, а также регулировать личные и имущественные отношения лиц, между которыми заключен договор о сожительстве, и определить случаи, в которых имеет место фактический союз сожителей, обеспечив защиту права этих лиц на семейную жизнь".

Договор о сожительстве не могли бы заключить люди, не достигшие совершеннолетия, находящиеся в браке и уже заключившие подобный договор. Кроме того, такой договор не могли бы заключить родственники. Опекун и человек, находящийся под его опекой, также не могли бы заключить договор о сожительстве до окончания срока опеки.