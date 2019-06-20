Госконтроль получил право взыскания ущерба

Закон о государственном контроле будет дополнен еще одной частью, в которой будет описан процессуальный порядок взыскания.

Поправки предполагают, что, если в ходе ревизии будут констатированы противозаконные действия, которые нанесли ущерб государству, ГК будет вправе начать процесс взыскания материального ущерба с виновных должностных лиц.

Изначально обязанности взыскания ущерба будут возложены на структуру, проходящую процесс ревизии, но, если та не будет предпринимать необходимых действий, взысканием займется ГК, который издаст соответствующий административный акт.

Обвиняемые должностные лица будут иметь право оспорить его в суде.

Госконтролер Элита Круминя ранее поясняла, что эти поправки касаются именно незаконных действий должностных лиц, а не возможного ущерба, нанесенного нецелесообразными действиями. Взыскание будет предприниматься в том случае, если были нарушены правила нормативных актов и констатирован ущерб.

Информацию о лицах, отказавшихся добровольно возместить убытки, планируется публиковать на домашней странице ГК.

Поправки также подразумевают, что госконтролеру раз в год нужно будет отчитываться перед Сеймом по поводу работы ГК, и первый отчет о работе, проделанной в этом году, нужно будет предоставить уже в 2020 году.

Изменения в законе о государственном контроле связаны с поправками к закону о предотвращении растраты публичного капитала и имущества, которые Сейм принял в конце мая.