Самые распространенные травмы на Лиго

Ведь, как показывает статистика, в эту ночь резко возрастает количество полученных жителями травм, ожогов и повреждений.

Для празднующих это самая короткая ночь года, а для медиков – самая длинная, ведь работы у них в эту ночь, как правило, прибавляется. Самые распространенные травмы – порезы разбитым стеклом, ссадины, ожоги от костра, травмы крестцового отдела позвоночника при падении, вывихи лодыжек и переломы ног от слишком зажигательных танцев.

Примечательно, что травму можно получить и при таком, казалось бы, невинном занятии как поиск цветка папоротника. Бывали случаи, когда люди получали ожоги, ища цветок папоротника на поле с борщевиком, или получали ушибы, поскользнувшись на мокрой траве.

Особая группа риска – это дети, которых родители, увлеченные празднованием, нередко оставляют бес присмотра.

Травмы могут быть опасными для жизни

Зачастую ссадины и порезы не воспринимаются нами всерьез. А зря, ведь иногда такая, казалось бы, мелкая травма, может превратиться в большую проблему. Например, причиной серьезного пореза может стать неосторожное обращение с ножом или разбившаяся в руке пивная кружка. Медики говорят, что порезы от разбившейся в руке кружки или бокала могут быть насколько тяжелыми, что потерпевшему может потребоваться срочная операция по восстановлению сосудов, сухожилий или нервов.

Нередко люди на Лиго получают порезы и травмы при купании в незнакомых местах, поэтому врачи советуют купаться лишь в специальных местах, предназначенных для этого, а не там, где вздумается. К сожалению, часто, прыгая в воду, купальщики получают переломы шейных позвонков, поэтому, приехав в незнакомое вам место, не нужно сразу нырять головой вниз!

Сначала следует хорошо изучить новое место, зайти в воду, проверить, нет ли там битого стекла, камней или других предметов, которые могут стать причиной несчастного случая. Опасным для жизни может оказаться и вождение автомобиля в алкогольном опьянении.

Выздоровление с убытками

Лечение полученных на Лиго травм порой может стать причиной непредвиденных расходов и пропуска работы.

"Никто из нас не застрахован от неожиданных происшествий и поворотов судьбы, и поговорка «со мной такого не случиться» не освобождает от ответственности за свои поступки или понимания рисков", - говорит руководитель Отдела страхования рисков Swedbank Дзинтарс Калныньш.

Он подчеркивает, что временная потеря трудоспособности из-за болезни или травмы является второй самой распространенной причиной непредвиденных финансовых расходов.

Как свидетельствуют данные, лишь меньше пятой части жителей были застрахованы на момент болезни (19%) или травмы (15%), поэтому стоимость лечения приходилось покрывать самим или обращаться за займом.

Каков размер возмещения?

"Обобщенные Swedbank данные о выплаченных в прошлом году страховых возмещениях показывают, что суммы возмещения могут колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Так, например, размер возмещений, выплаченных за травмы, начинались со 100 евро за лечение относительно легкого повреждения колена до 7000 евро за травму, полученную в дорожно-транспортном происшествии", - поясняет Дзинтарс Калныньш.

Самые распространенные – бытовые травмы