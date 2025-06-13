Седокова была беременна от Тиммы, а Бритни Спирс используют ради финансовой выгоды?
Слухи недели
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз вновь поговорим об Анне Седоковой, а также о Бритни Спирс и вспомним Мэрайю Кэри.
Внимание! Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи и сплетни о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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