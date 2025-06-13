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Седокова была беременна от Тиммы, а Бритни Спирс используют ради финансовой выгоды?

Слухи недели
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Седокова была беременна от Тиммы?
Анна Седокова, Янис Тимма, Бритни Спирс

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз вновь поговорим об Анне Седоковой, а также о Бритни Спирс и вспомним Мэрайю Кэри.

Внимание! Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи и сплетни о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

  1. Седокова была беременна от Тиммы? 
  2. 56-летняя Мэрайя Кэри резко преобразилась?
  3. Бритни Спирс используют ради финансовой выгоды? 

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Седокова была беременна от Тиммы?
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