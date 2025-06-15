Как Латвия помогла воплотить мечту голливудской звезды

Новой героиней программы TVNET+ "В чем фишка?" стала кинопродюсер Светлана Пунте (Forma Pro Film). Во время интервью она рассказала, как ей удалось тесно поработать с Кристен Стюарт.
В этому году Светлана Пунте побывала в Каннах, где в программе "Особый взгляд" представили картину Кристен Стюарт "Хронология воды". Фильм частично был снят в Латвии, а Светлана была вторым режиссером и очень тесно работала с Кристен.
"Мы снимали ее режиссерский дебют в прошлом году в Риге и в Юрмале, - вспоминает Светлана.
- Я была вторым режиссером. Соответственно, я очень близко работала с ней на протяжении всей подготовки и съемочного процесса. Это, конечно, человек, который большую часть своей жизни провел на съемочной площадке, который знает ее всю вдоль и поперек. Смотреть на то, как она работает, учиться у нее - это было дико круто".
Кристен Стюарт понравилась местная съемочная команда:
"Во-первых, она восемь или шесть лет не могла снять свой фильм, о котором мечтала. Когда она приехала в Латвию, когда мы посчитали бюджет и проехались по всем локациях, она сказала: "Это наконец стало возможно". Потом она приехала в феврале как бы уже таким более спокойным взглядом посмотреть еще раз. Мы посмотрели локации, она сказала: "Да, здесь можно снять мой фильм".
Со слов Светланы, Кристен была благодарна, у нее не возникало никаких вопросов, возмущений. Местная команда работала как слаженный механизм: "Она очень тепло отзывается о Латвии". Жители Латвии, которые встречались на локациях, всегда были очень понимающие и никогда не мешали.
Полный выпуск программы "В чем фишка?" смотрите на портале RUS TVNET.
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