Как Латвия помогла воплотить мечту голливудской звезды

"Во-первых, она восемь или шесть лет не могла снять свой фильм, о котором мечтала. Когда она приехала в Латвию, когда мы посчитали бюджет и проехались по всем локациях, она сказала: "Это наконец стало возможно". Потом она приехала в феврале как бы уже таким более спокойным взглядом посмотреть еще раз. Мы посмотрели локации, она сказала: "Да, здесь можно снять мой фильм".