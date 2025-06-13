Кинопродюсер Светлана Пунте о Латвии: "Европейский Голливуд будет здесь"

Уже много лет Светлана Пунте работает в компании Forma Pro Film. За это время она реализовала огромное количество проектов, смогла поработать с десятками голливудских звезд, а в этому году побывала в Каннах, где в программе "Особый взгляд" представили картину Кристен Стюарт "Хронология воды". Фильм частично был снят в Латвии, а Светлана работала на нем вторым режиссером.

Видео: Светлана Пунте в программе "В чем фишка?" (тизер)