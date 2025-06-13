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Кинопродюсер Светлана Пунте о Латвии: "Европейский Голливуд будет здесь"

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"Я думаю, что европейский Голливуд будет здесь", - считает латвийский кинопродюсер Светлана Пунте. В новом выпуске программы TVNET+ "В чем фишка?" она рассказала о работе с такими звездами, как Джуд Лоу, Кристен Стюарт, Софи Тернер и многие другие.

Уже много лет Светлана Пунте работает в компании Forma Pro Film. За это время она реализовала огромное количество проектов, смогла поработать с десятками голливудских звезд, а в этому году побывала в Каннах, где в программе "Особый взгляд" представили картину Кристен Стюарт "Хронология воды". Фильм частично был снят в Латвии, а Светлана работала на нем вторым режиссером.

Видео: Светлана Пунте в программе "В чем фишка?" (тизер)

Кроме этого, ее впечатлила встреча с Джудом Лоу.  Когда он начал сниматься, она работала на другом проекте и была занята на другой локации, а после того, как освободилась и пришла на площадку, то...

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