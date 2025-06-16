Фото Лобода на съемках, а Рива и Камбала на пляже

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители шоу-бизнеса проводят свои выходные.
Максим Бусел закрыл театральный сезон
У Катрины Гупало были гастроли
Айя Андреева выступала
Светлана Лобода была на съемках
Маркус Рива был на пляже а Малибу
Стильная Рената Литвинова
Интарс Бусулис репетировал
Ольга Камбала загорала
Элина Глузунова с цветами
Ким Кардашьян тоже где-то снималась
Дуа Липа гастролировала
Альбина Джанабаева снимала новые ролики
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!