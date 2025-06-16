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Пн, 16.06.2025
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Sergejs Tihomirovs
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Фото Лобода на съемках, а Рива и Камбала на пляже

Еженедельно RUS TVNET предлагает узнать, как богатые и знаменитые представители шоу-бизнеса проводят свои выходные.

Максим Бусел закрыл театральный сезон

У Катрины Гупало были гастроли

Айя Андреева выступала

Светлана Лобода была на съемках

Маркус Рива был на пляже а Малибу

Стильная Рената Литвинова

Интарс Бусулис репетировал

Ольга Камбала загорала

Фото статьи

Элина Глузунова с цветами

Фото статьи

 Ким Кардашьян тоже где-то снималась

Дуа Липа гастролировала

Альбина Джанабаева снимала новые ролики

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