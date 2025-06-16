Королевский День отца: принц и принцесса Уэльские показали новые фотографии с детьми

На одной из фотографий принц обнимает 11-летнего принца Джорджа и 10-летнюю принцессу Шарлотту, а перед ним стоит семилетний принц Луи.

На другой - черно-белой - запечатлены все четверо, лежащие на траве.

Две фотографии, опубликованные в официальном аккаунте пары в социальных сетях, сопровождаются подписью "С Днем отца, папа (до и после!) Мы любим тебя! Д, Ш и Л" и смайликом-сердечком.

Принц Уэльский с детьми. Фото: Josh Shinner

Накануне семья посетила ежегодную церемонию выноса знамени Trooping the Colour, посвященную официальному дню рождения монарха.

Фотографии, опубликованные в воскресенье к Дню отца, были сняты в Норфолке Джошем Шиннером, который ранее уже фотографировал семью принца Уильяма и Кэтрин, в том числе для их рождественской открытки 2023 года.

В прошлом году фотографию к Дню отца сделала принцесса Кэтрин. На ней принц стоит с тремя детьми, обняв их, и смотрит на море.

Король и королева также поздравили всех пап во всем мире с Днем отца, опубликовав фотографии себя с собственными отцами.

Покойный принц Филипп раскачивает на качелях детей. Фото: Buckingham Palace

На черно-белой фотографии, опубликованной на их официальном аккаунте в инстаграме, покойный принц Филипп раскачивает на качелях детей - ныне царствующего монарха Карла и принцессу Анну.

Букингемский дворец также опубликовал фото королевы Камиллы с ее покойным отцом - майором Брюсом Шэндом в день ее свадьбы с принцем Уэльским в 2005 году.

Королева Камилла с ее покойным отцом. Фото: Buckingham Palace