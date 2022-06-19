Максим Галкин: "скелеты в шкафу", пародии на политиков и брак с Пугачевой

18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 47 лет. Рассказываем некоторые факты из его биографии в рамках рубрики "Звезда недели".
"Скелеты в шкафу"
В начале апреля 2022 года телеведущая и журналистка Ксения Собчак и Максим Галкин обменялись в соцсетях сообщениями в адрес друг друга. Звезды решили припомнить политическое прошлое своих влиятельных родственников. Конфликт разгорелся после того, как Ксения Собчак неожиданно решила рассказать в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" об отце Максима Галкина.
По словам Собчак, Александр Галкин в течение полутора лет был депутатом Госдумы. Мандат ему перешел от депутата Льва Рохлина - генерала, убитого в июле 1998 года. Журналистка удивилась, что Максим Галкин никогда об этом не рассказывал.
После голосования по партийным спискам вместо Александра Галкина в Госдуму неожиданно прошла Людмила Нарусова, хотя изначально не проходила.
"Как после рассказывал очевидец событий, Лев Рохлин только развел руками и сказал, что ничего не смог поделать, была команда сверху", - описывает ситуацию Галкин.
И лишь после убийства генерала Льва Рохлина в 1998 году его мандат перешел Александру Галкину, который "автоматически получил его, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой".
"Неужели забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит", - заметил артист в публикации.
Скриншот Telegram-канала Максима Галкина
https://tlgrm.ru/channels/@maximgalkinru/16
Ранее российский телеведущий и шоумен Максим Галкин записал видеообращение в Instagram. Артист признался, что подписчики его просят вновь вести страницу так, как он делал это раньше. Кроме того, Галкин анонсировал гастрольный тур по Израилю.
Пародии на политиков
Талант к юмору и пародиям у Максима Галкина проявился еще в подростковом возрасте. Но, несмотря на это, он получил образование лингвиста и даже защитил кандидатскую диссертацию.
Артист продолжает собирать аншлаги на своих концертах даже после отъезда из РФ. До войны он успевал не только гастролировать по стране, но и вести несколько телепередач, собственное YouTube-шоу, а Instagram посвящал своей семье. Юморист умудряется быть популярным у старого поколения поклонников и обзаводиться более молодой аудиторией.
Юмористические выступления привлекали Максима с раннего детства. Первой он спародировал свою маму - точнее, ее разговоры по телефону. Во время обучения в школе Галкин регулярно делал пародии на учителей.
Талант Галкина к пародии высоко ценил Михаил Задорнов, он считал Максима продолжателем своего дела на юмористическом поприще. Он делал пародии на Бориса Ельцина, Виктора Черномырдина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Григория Явлинского, Владимира Лукашенко и многих других. Во многом его пародии были похожи не только голосами, но мимикой и жестами.
Брак с Примадонной
Артист давно женат на певице Алле Пугачевой, вместе они уже 20 лет и растят совместных детей - сына Гарри и дочку Лизу.
Первая встреча Аллы и Максима состоялась в далеком 2001 году на фестивале "Славянский базар", и поспособствовал этому не кто иной, как тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Далее был совместный клип "Будь или не будь", совместные фото Пугачевой и Галкина и новые сплетни. СМИ начали активно обсуждать роман знаменитостей. До 2008 года влюбленные не давали официальных комментариев по поводу своих отношений.
Поженились они в 2011 году, а обвенчались - в 2017-м.
"Когда ты живешь с человеком, то не можешь чувствовать каких-то резких изменений... Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а она молодая. Она легкая на подъем, на принятие решений", - рассказывал Максим в интервью Ирине Шихман.
Он признает, что согласен с фразой Пугачевой, которую она однажды сказала в интервью: "Я могу с тобой стареть?" - спросила она. Я ответил - "Да".
Галкин имеет в виду, что он не поменяет отношения к семье, не изменит Алле и тому, что у них есть.
"Она может быть спокойна", - утверждает Максим.
Артист считает, что до него Пугачева недополучила нормального семейного быта.
"Она благодарит меня... В этом доме она занимается тем, что ей нравится", - говорит Галкин.
До момента рождения детей Максиму было важно почувствовать себя родителем. Он не загадывал ничего и не строил стратегии.
"Алла - мудрый человек, поэтому она это предложила первая", - отмечает он.
Пугачева морально готовилась к рождению детей, думая, что станет бабушкой.
"Она стала абсолютной матерью... На мой взгляд, самая лучшая мать из возможных... По тому, сколько она им отдает, сколько она знает... Я многим вещам научился от нее", - признается Максим.
Артист рассказывал Ирине Шихман не только о том, как быть отцом, но и как вести себя с детьми.
"Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла. Так и не скажешь... Если бы не она, то, может быть, я бы пару раз на детей и прикрикнул, а так они растут в абсолютной любви и не знают, что такое повышенный голос", - гордится Галкин.
Он считает, что Гарри и Лиза такие счастливые, потому что не слышали, чтобы кто-то ссорился при них. Гарри впервые заплакал, когда Лиза поранила ногу и ее пришлось везти в больницу.
Антивоенные лозунги
После начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.
Ранее главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.
Телеведущую осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.
Стоит заметить, что Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
16 сентября прошлого года Галкина внесли в реестр "иноагентов" РФ.
После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой". Сейчас артист подал в суд прошение снять с него данный статус "иноагента".
Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.
Напомним, 6 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!