Максим Галкин: "скелеты в шкафу", пародии на политиков и брак с Пугачевой

"Она может быть спокойна", - утверждает Максим.

Артист считает, что до него Пугачева недополучила нормального семейного быта.

"Она благодарит меня... В этом доме она занимается тем, что ей нравится", - говорит Галкин.

До момента рождения детей Максиму было важно почувствовать себя родителем. Он не загадывал ничего и не строил стратегии.

"Алла - мудрый человек, поэтому она это предложила первая", - отмечает он.

Пугачева морально готовилась к рождению детей, думая, что станет бабушкой.

"Она стала абсолютной матерью... На мой взгляд, самая лучшая мать из возможных... По тому, сколько она им отдает, сколько она знает... Я многим вещам научился от нее", - признается Максим.

Артист рассказывал Ирине Шихман не только о том, как быть отцом, но и как вести себя с детьми.

"Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла. Так и не скажешь... Если бы не она, то, может быть, я бы пару раз на детей и прикрикнул, а так они растут в абсолютной любви и не знают, что такое повышенный голос", - гордится Галкин.

Он считает, что Гарри и Лиза такие счастливые, потому что не слышали, чтобы кто-то ссорился при них. Гарри впервые заплакал, когда Лиза поранила ногу и ее пришлось везти в больницу.

2019 год, Laima Rendezvous Jūrmala, Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Konstantin Sednev

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