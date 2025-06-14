"У нас очень сильная труппа": Дана Бйорк об актерах театра и связи Риги с Голливудом

Выставка "Игра" посвящена лейтмотиву 142-го сезона театра - теме любви, которая рассматривается в контексте азартной игры и манипуляции. Кинетическая инсталляция Микелиса Мурниекса, изображающая игру в наперстки, символизирует психологическую манипуляцию и тактику обмана в современном обществе.

Видео: Интервью с Даной Бйорк (фрагмент)

В свою очередь, новое арт-пространство Riga Art Pit-Stop @Chekhov Theatre посвящено наследию выдающегося актера, режиссера и педагога XX века Михаила Чехова и знаменует собой творческое партнерство Театра Чехова и арт-центра Zuzeum. Дана Бйорк подробно рассказала TVNET+ о некоторых экспонатах.

Напомним, 27 марта 2025 года, в Международный день театра, Союз театральных деятелей Латвии назвал лауреатов ежегодных премий. Актер Рижского русского театра им. Чехова Максим Бусел был удостоен ордена артиста Хария Лиепиньша. На торжественной церемонии 2 июня его вручил Максиму лауреат прошлого года Александр Маликов.