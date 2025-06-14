"У нас очень сильная труппа": Дана Бйорк об актерах театра и связи Риги с Голливудом

12 июня в Рижском русском театре им. Михаила Чехова состоялись два культурных события: открытие персональной выставки художника Микелиса Мурниекса "Игра" в Галерее Театра Чехова и открытие нового арт-пространства Riga Art Pit-Stop @Chekhov Theatre, созданного в сотрудничестве с центром современного искусства Zuzeum. TVNET+ смог пообщаться с директором театра Даной Бйорк.
Выставка "Игра" посвящена лейтмотиву 142-го сезона театра - теме любви, которая рассматривается в контексте азартной игры и манипуляции. Кинетическая инсталляция Микелиса Мурниекса, изображающая игру в наперстки, символизирует психологическую манипуляцию и тактику обмана в современном обществе.
Видео: Интервью с Даной Бйорк (фрагмент)
В свою очередь, новое арт-пространство Riga Art Pit-Stop @Chekhov Theatre посвящено наследию выдающегося актера, режиссера и педагога XX века Михаила Чехова и знаменует собой творческое партнерство Театра Чехова и арт-центра Zuzeum. Дана Бйорк подробно рассказала TVNET+ о некоторых экспонатах.
Напомним, 27 марта 2025 года, в Международный день театра, Союз театральных деятелей Латвии назвал лауреатов ежегодных премий. Актер Рижского русского театра им. Чехова Максим Бусел был удостоен ордена артиста Хария Лиепиньша. На торжественной церемонии 2 июня его вручил Максиму лауреат прошлого года Александр Маликов.