Свержение Турлайса: из Новой консервативной партии исключены два депутата Рижской думы

Кейшс исключен из фракции в связи с воздержанием во время голосования за отставку Турлайса, поскольку депутаты НКП ранее договорились голосовать за свержение мэра.

Озолс заявил, что после доправшивания Кейшса о причинах таких действий он предоставил пояснение. По словам депутата, он просто хотел сохранить свой депутатский мандат.

"Иманту Кейшсу захотелось продолжать быть депутатом и он был не готов идти на решительные шаги, поэтому он не поддержал свержение Турлайса с должности", - указал Озолс.

Он добавид, что именно по этой причине Кейшс исключен из партии. Озолс считает, что Кейшсу не важны ценности партии, а важно лишь депутатское кресло.

"Дальнейшие действия Кейшса с мандатом только покажут, насколько честным или нечестным он является", - подчеркнул Озолс.

Кейшс признал, что он на самом деле не хотел поддерживать смещение Турлайса с поста мэра.

"Считаю, что ему было отведено слишком мало времени на работу. К тому же, я выступаю против досрочных выборов", - указал Кейшс.

Тем временем Клейнс был исключен из партии придерживался партийной дисциплины и голосовал против Турлайса, но его мнение о дальнейших действиях отличалось от мнения партии.

Клейнс выразил мнение, что не перенимать власть, когда появляется такая возможность, не является политически логичным.

"Что нам мешает начать выполнять свои обещания сейчас? Половина из нас хотя бы раз меняли партию. Действительно ли единственной причиной не сотрудничать с "четверкой", является то, что они ушли из "Согласия"?", - задался вопросом Клейнс.

Не принадлежащий к фракциям Оярс Путниньш призывал депутатов выдвинуть своего кандидата в мэры, заявив, что поддержит представителя любой партии.

Клейнс же призывал поддержать предложение Путниньша, указав, что необходим дальнейший план в случае, если Турлайса отстранят от должности.

"На что именно мы идем? Мы надеемся, что после выборов у нас будет благоприятный результат? А если изберут Союз "зеленых" и крестьян, который вообще с нами не будет работать", - сказал Клейнс, подчеркнув, что после своих заявлений, скорее всего, окажется там же, где Путниньш.

Министр юстиции и лидер НКП Янис Борданс в соцсети Twitter пояснил, что Клейнс и Кейшс исключены из партии на основании пункта 17.3 статута НКП - за причинение существенного ущерба партии.

Pamatojoties uz @konservativie statūtu 17.3 punktu (par būtiska kaitējuma nodarīšanu partijai) Jaunās konservatīvās partijas valde ir izslēgusi Druvi Kleinu un Imantu Keišu no partijas. — Jānis Bordāns (@Bordans) June 20, 2019

Напомним, Турлайс не выдержал голосования недоверия и был смещен с должности мэра Риги.

Недоверие Турлайсу выразил 31 депутат - вся оппозиция, не входящий во фракции депутат Оскар Путниньш и "Фракция независимых депутатов", которая состоит из четырех исключенных из "Согласия" политиков - Валерия Петрова, Алексея Росликова, Виталия Дубова и Вадима Баранника.