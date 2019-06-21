Протесты в Грузии: пострадали десятки человек, журналист лишился глаза

На площади перед парламентом в столице страны собралось около 10 тысяч человек. Люди выступали против "российской оккупации" Грузии с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности. Через час после начала акции, когда требования протестующих не были соблюдены, люди стали прорываться в само здание парламента.

На проведение акции людей подтолкнуло выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат является главой данной организации. После начала заседания Гаврилов сел в кресло спикера парламента и начал говорить с собравшимися на русском языке, что вызвало протесты оппозиции ("Европейская Грузия"). Заседание было прервано, Гаврилов под охраной покинул парламент, а через время вся делегация России покинула Грузию.

Согласно словам оппозиции, Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии, а власти Грузии не должны были пускать его в страну. Сам депутат заявил, что в боевых действиях не участвовал.

В сентябре 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Случилось это после августовской войны. Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, но оставляет там свое военное присутствие. Тбилиси и международное сообщество рассматривает Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии, оккупированную Россией.

Для того, чтобы разогнать протестующих полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщается, люди забрасывали сотрудников полиции бутылками и забирали у них щиты. Согласно сообщению канала "Рустави 2", митингующие сооружали баррикады из стоящих в ближайшем парке столов, стульев и мусорных баков. Они выкрикивали антироссийские лозунги с требованием остановить оккупацию Абхазии и Южной Осетии.

⚡️Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ



Видео: Екатерина Фомина / для «Новой» pic.twitter.com/GVVUGhx00K — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 20, 2019

Ночью митингующие учинили погром в одном из офисов правящей партии "Грузинская мечта". Люди сожгли партийные флаги.

Выстрелы в Тбилиси звучат почти непрерывно pic.twitter.com/U0elMdySkj — Meduza (@meduzaproject) June 20, 2019

Ночью полицейские очистили площадь перед парламентом от большей части протестующих. Были задержаны те, кто сопротивлялся.

Во время акции пострадали десятки людей. Snob.ru передает, что пострадали, согласно последним данным, более 60 человек, в том числе 39 полицейских и восемь журналистов. По меньшей мере 14 человек доставлены в больницу.

Сообщается, что также среди пострадавших были сотрудники СМИ. Один тележурналист потерял глаз из-за резиновой пули. Первый канал Грузии передает, что были ранены четыре его сотрудника. Также о травмах корреспондентов рассказали в телекомпании "Рустави-2" и информационном агентстве "Интерпрессньюс" и агенстве Ruptly.

Власти Грузии призвали митингующих к переговорам. Глава МВД Георгий Гахария отметил, что виновные в нападениях на сотрудников полиции будут наказаны, хотя и предположил, что у участников акции "имеются определенные основания для справедливого протеста". Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал митинг справедливым, обвинив оппозицию в том, что она "вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране".