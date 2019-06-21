Постельное видео: Потап и Настя поделились интимным роликом

Долгие годы влюбленные скрывали свои отношения, а общие фото или видео в соцсетях для них были табу.

Теперь пара старается не скрывать ничего от поклонников. Настя охотно делится в Instagram фотографиями, а теперь и вовсе опубликовала короткое постельное видео, на котором молодожены дурачатся в кровати.

"Настя, у тебя волосы как проволока", — говорит на видео Потап своей супруге, на что Настя ему ответила: "А ты представь, если бы у тебя были такие волосы".