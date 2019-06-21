Пт, 21.06.2019
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Постельное видео: Потап и Настя поделились интимным роликом

Потап и Настя Каменских

ФОТО: Кадр из видео

Как известно, 32-летняя Настя Каменских и 38-летний Потап (Алексей Потапенко) 23 мая официально стали мужем и женой. Свадебные гулянья продолжались два дня, после чего молодожены, как и положено, отправились в медовый месяц. Сейчас пара счастлива и делится романтичными фрагментами семейной жизни.

Долгие годы влюбленные скрывали свои отношения, а общие фото или видео в соцсетях для них были табу. 

Теперь пара старается не скрывать ничего от поклонников. Настя охотно делится в Instagram фотографиями, а теперь и вовсе опубликовала короткое постельное видео, на котором молодожены дурачатся в кровати.

"Настя, у тебя волосы как проволока", — говорит на видео Потап своей супруге, на что Настя ему ответила: "А ты представь, если бы у тебя были такие волосы". 

Похоже, они невероятно счастливы друг с другом! 

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