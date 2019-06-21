В столкновениях в Грузии пострадали 240 человек

МВД Грузии пока не сообщало, сколько людей было задержано во время столкновения. Как передает телеканал "Рустави-2", дела задержанных рассматривают суды.

Как сообщалось, лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил о новой акции протеста в 19:00 (по местному времени) 21 июня на проспекте Руставели, где расположен парламент страны, сообщает агентство PIA и "Первый канал Грузии".

Как сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники, президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня прервала свой визит в Беларусь и решила вернуться в Тбилиси.

Как сообщается, Зурабишвили встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего покинет страну.

Как ранее сообщалось, в Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция страны применила против участников протеста слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.