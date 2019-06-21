Грузинская оппозиция анонсировала новые протесты

Акция ожидается мирной, подчеркнул лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия. Согласно его словам, большая часть митингующих у парламента вечером 20 июня тоже были настроены мирно, но пострадали больше всех.

Оппозиция выдвинула три требования к правящим властям. Тут говорится об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии. Первый, как они считают, "ответственен за национальный позор, когда представитель "страны-оккупанта", депутат Госдумы Сергей Гаврилов восседал в кресле спикера парламента Грузии". Третьим требованием стал отказ от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент.