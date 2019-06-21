Грузинская оппозиция анонсировала новые протесты

Лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил о новой акции протеста в 19:00 (по местному времени) 21 июня на проспекте Руставели, где расположен парламент страны, сообщает агентство PIA и "Первый канал Грузии".
Акция ожидается мирной, подчеркнул лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия. Согласно его словам, большая часть митингующих у парламента вечером 20 июня тоже были настроены мирно, но пострадали больше всех.
Оппозиция выдвинула три требования к правящим властям. Тут говорится об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии. Первый, как они считают, "ответственен за национальный позор, когда представитель "страны-оккупанта", депутат Госдумы Сергей Гаврилов восседал в кресле спикера парламента Грузии". Третьим требованием стал отказ от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент.
Как ранее сообщалось, в Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция страны применила против участников протеста слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
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