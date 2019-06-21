Пт, 21.06.2019
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Спикер грузинского парламента покинул пост после протестов

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, после столкновений во время антиправительственного митинга 20 июня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова генерального секретаря партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Принятое решение является ответственностью перед народом", - заявил Каладзе.

По его словам, решение имеет прямую связь с протестами, которые состоялись в Тбилиси из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.

По словам самого Гаврилова, на место спикера парламента его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Как ранее писал Русский TVNET, в Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция страны применила против участников протеста слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

В столкновениях пострадали 240 человек.

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