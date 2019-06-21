Спикер грузинского парламента покинул пост после протестов

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, после столкновений во время антиправительственного митинга 20 июня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова генерального секретаря партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Принятое решение является ответственностью перед народом", - заявил Каладзе.
По его словам, решение имеет прямую связь с протестами, которые состоялись в Тбилиси из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.
По словам самого Гаврилова, на место спикера парламента его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Как ранее писал Русский TVNET, в Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, полиция страны применила против участников протеста слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
В столкновениях пострадали 240 человек.