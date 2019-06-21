Спикер грузинского парламента покинул пост после протестов

По его словам, решение имеет прямую связь с протестами, которые состоялись в Тбилиси из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.