Подробности стрельбы в Таллинне: подозреваемый покончил с собой
В пятницу, 21 июня, в Таллинне около трех часов ночи преступник открыл огонь по двум таксистам в районе Творческого городка на улице Теллискиви. Один из таксистов скончался, второй в тяжелом состоянии. Для задержания подозреваемого в стрельбе 30-летнего Райво полиция развернула масштабную спецоперацию, сообщает Rus.Postimees.
Полицейские проверили поступившую примерно в 14.30 информацию о том, что 30-летний Райво находится на автобусной остановке в Набала.
На момент прибытия сотрудников полиции на место находившийся в розыске подозреваемый сидел на остановке.
Увидев полицейских, он достал оружие и выстрелил себе в голову.
По данным Postimees, 30-летний Райво Юримяэ и сам в прошлом работал таксистом. Бывший работодатель Райво Эйнар Авасту сказал, что предполагаемый стрелок и ранее выделялся агрессивным поведением.
По его словам, иногда Райво позволял себе пускать в ход кулаки при общении с коллегами, которые не разделяли его точку зрения.
Он ушел из таксофирмы весной этого года. В свое время он боролся с таллиннской таксомафией и сетовал в СМИ, что однажды ночью, пока он ждал клиента, ему прокололи колесо.
"Водители, которые соглашаются ежемесячно платить, им ничего не делают, а вот если ты откажешься — следует наказание", - говорил Райво четыре года назад.
В ту пору таксомафия терроризировала таксистов, отказывавшихся платить мзду.
Как выяснилось, у Райво Юримяэ было официальное разрешение на оружие и он учился в Академии МВД, но в полиции не работал. Какое-то время он работал в тюрьме, а Академию МВД он не закончил.
Всего подозреваемый совершил около 11 выстрелов.
Своих жертв он выбрал случайно, пока нет информации, что они где-то пересекались раньше. В машине такси, по которой стрелял подозреваемый, находился пассажир. Он не пострадал и стал основным свидетелем случившегося.
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