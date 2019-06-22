Подробности стрельбы в Таллинне: подозреваемый покончил с собой

Полицейские проверили поступившую примерно в 14.30 информацию о том, что 30-летний Райво находится на автобусной остановке в Набала.

На момент прибытия сотрудников полиции на место находившийся в розыске подозреваемый сидел на остановке.

Увидев полицейских, он достал оружие и выстрелил себе в голову.

По данным Postimees, 30-летний Райво Юримяэ и сам в прошлом работал таксистом. Бывший работодатель Райво Эйнар Авасту сказал, что предполагаемый стрелок и ранее выделялся агрессивным поведением.

По его словам, иногда Райво позволял себе пускать в ход кулаки при общении с коллегами, которые не разделяли его точку зрения.

Он ушел из таксофирмы весной этого года. В свое время он боролся с таллиннской таксомафией и сетовал в СМИ, что однажды ночью, пока он ждал клиента, ему прокололи колесо.

"Водители, которые соглашаются ежемесячно платить, им ничего не делают, а вот если ты откажешься — следует наказание", - говорил Райво четыре года назад.

В ту пору таксомафия терроризировала таксистов, отказывавшихся платить мзду.

Как выяснилось, у Райво Юримяэ было официальное разрешение на оружие и он учился в Академии МВД, но в полиции не работал. Какое-то время он работал в тюрьме, а Академию МВД он не закончил.

Всего подозреваемый совершил около 11 выстрелов.

Своих жертв он выбрал случайно, пока нет информации, что они где-то пересекались раньше. В машине такси, по которой стрелял подозреваемый, находился пассажир. Он не пострадал и стал основным свидетелем случившегося.