Сб, 22.06.2019
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На Гавайях разбился самолет: все пассажиры погибли

Место крушения самолета.

ФОТО: LUCKYWELIVE.COM/Scanpix

Двухмоторный самолет King Air упал возле аэродрома Диллингхем. На его борту никто не выжил, передает Корреспондент.net.

Сообщается, что при крушении самолета рядом с аэродромом города Диллингхем в американском штате Гавайи погибли девять человек. В субботу, 22 июня, об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявил Департамент транспорта штата.

"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", – отметили в ведомстве.

Других подробностей инцидента не приводится.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.

Судя по опубликованным фото и видео с места событий, упавший самолет сгорел дотла. При этом пока неизвестно, когда произошла авария – во время взлета или посадки самолета.

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