На Гавайях разбился самолет: все пассажиры погибли

Двухмоторный самолет King Air упал возле аэродрома Диллингхем. На его борту никто не выжил, передает Корреспондент.net.
Сообщается, что при крушении самолета рядом с аэродромом города Диллингхем в американском штате Гавайи погибли девять человек. В субботу, 22 июня, об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявил Департамент транспорта штата.
"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", – отметили в ведомстве.
Других подробностей инцидента не приводится.
Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.
Судя по опубликованным фото и видео с места событий, упавший самолет сгорел дотла. При этом пока неизвестно, когда произошла авария – во время взлета или посадки самолета.