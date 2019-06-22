На Гавайях разбился самолет: все пассажиры погибли

Сообщается, что при крушении самолета рядом с аэродромом города Диллингхем в американском штате Гавайи погибли девять человек. В субботу, 22 июня, об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявил Департамент транспорта штата.

"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", – отметили в ведомстве.

Других подробностей инцидента не приводится.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.