Вс, 23.06.2019
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Туре Хедин - безжалостный убийца, который расследовал собственное преступление

Туре Хедин

ФОТО: Wikimedia Commons

Полицейский и серийный убийца Туре Хедин вошел в историю Швеции как самый знаменитый и безжалостный преступник. В течение одной ночи он убил собственных родителей, подругу и еще семерых, включая себя. 

Туре Хедин родился 7 января 1927 года в маленьком городке на юге Швеции. Его родители приняли ребенка с радостью и любовью, не подозревая, что их сын станет убийцей, который умертвит в том числе их самих. 

Свое первое преступление Хедин совершил в 1943 году, когда из местной пивной украл овес, а саму пивоварню спалил.

Как говорится в его посмертной записке, овес требовался для вечно голодного коня, живущего на родительской ферме. 

ФОТО: Wikimedia Commons

Казалось бы, совершенное преступление было дурацким поступком юности, о котором сам Туре сожалеет и искупает это тем, что вступает в ряды полицейских, став офицером. Однако, все развивается совсем иначе.

28 ноября 1951 года Туре после игры в покер убил и ограбил своего друга, которому он проиграл деньги.  И в этом случае, чтобы спрятать следы преступления, Туре решил сжечь дом друга. 

ФОТО: Wikimedia Commons

Принимая во внимание, что он в то время уже работал офицером местной полиции, Туре участвовал в расследовании собственного преступления. Это позволило ему скрыть следы преступления и водить своих коллег за нос, спасая собственную шкуру.

Примечательно, что к расследованию был даже привлечен ясновидящий, который, стоя рядом с Туре, не смог указать на убийцу. 

Спустя девять месяцев 24-летняя невеста Туре Улла Остберг отозвала помолвку, разозлив Хедина, который напал на нее, угрожая застрелить.

Это поставило точку на его карьере в полиции и открыло дорожку к еще более страшным преступлениям.

Туре несколько раз пытался восстановить отношения с Уллой, но она была непреклонна. Это стало переломным моментом в жизни молодого мужчины. 

ФОТО: Wikimedia Commons

21 августа 1952 года около полуночи вооруженный Туре явился в родительский дом и убил 57-летнюю мать и 74-летнего отца. После этого, уже по традиции, он сжег их дом и отправился в пансионат, в котором жила и работала его бывшая невеста. 

Он ворвался в комнату, в которая спала Улла и ее 55-летняя коллега, и убил обеих женщин топором. После этого он забаррикадировал выход из здания и поджег его. В результате погибли еще пятеро его обитателей.  

Вскоре полиция выяснила, что преступление совершил их бывший коллега, поэтому объявила его в розыск. 

Вскоре после этого автомобиль Туре был найден у озера, там же были вещи и посмертная записка, в которой он винил во всех преступлениях свои жертвы, а также пояснял, что убил родителей, чтобы им не пришлось страдать, узнав от поступках сына.

Труп Туре Хедина был обнаружен на дне озера. Он свел счеты с жизнью, утопившись.

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