Программа: в Елгаве СЗК недооценил "Суверенную власть"

Министр экономики Виктор Валайнис , открывая представительство министерства в Елгаве, пообещал, что теперь оно будет ближе к жителям и предпринимателям в регионах. Однако, как выяснилось, министра или представителей министерства здесь можно застать только по предварительной записи.

Помещения представительства расположены в офисе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). В среду утром, когда на место прибыла съемочная группа программы в офисе находился только один предприниматель, использующий это помещение как рабочее. Такую возможность предоставляет LIAA - стартапы могут подать заявку на использование помещений в любом из региональных бюро.

NP: Вы сотрудник министерства или LIAA?

Ответ: Нет, я просто предприниматель, который здесь работает.

NP: То есть это вообще не связано с министерством?

Ответ: Есть соглашение, по которому мы используем это помещение, поэтому так и есть.

NP: Значит, здесь сейчас никого от министерства нет?

Ответ: В данный момент нет.

NP: А в обычные дни они бывают?

Ответ: Когда это заранее согласовано.