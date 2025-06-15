Программа: в Елгаве СЗК недооценил "Суверенную власть"

Полтора месяца назад министр экономики Виктор Валайнис открыл региональное представительство министерства в Елгаве. Этим городом на протяжении многих лет руководил однопартиец министра - Андрис Равиньш. Это вызвало подозрения, что открытие представительства является частью предвыборной агитации. Хотя министр и мэр это отрицают, их однопартийцы использовали представительство в своей кампании. Однако партии это не помогло - Союз зеленых и крестьян (СЗК) победил на выборах с минимальным перевесом, но кресло мэра все же потерял, сообщает программа Nekā personīga.
Министр экономики Виктор Валайнис, открывая представительство министерства в Елгаве, пообещал, что теперь оно будет ближе к жителям и предпринимателям в регионах. Однако, как выяснилось, министра или представителей министерства здесь можно застать только по предварительной записи.
Помещения представительства расположены в офисе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). В среду утром, когда на место прибыла съемочная группа программы в офисе находился только один предприниматель, использующий это помещение как рабочее. Такую возможность предоставляет LIAA - стартапы могут подать заявку на использование помещений в любом из региональных бюро.
NP: Вы сотрудник министерства или LIAA?
Ответ: Нет, я просто предприниматель, который здесь работает.
NP: То есть это вообще не связано с министерством?
Ответ: Есть соглашение, по которому мы используем это помещение, поэтому так и есть.
NP: Значит, здесь сейчас никого от министерства нет?
Ответ: В данный момент нет.
NP: А в обычные дни они бывают?
Ответ: Когда это заранее согласовано.
Повседневной работой представительства управляют два сотрудника LIAA. Однако их на месте не оказалось - оба уехали в рабочие поездки. Руководитель офиса Элиза Лига Лидака, с которой удалось связаться по телефону, также не смогла подробно рассказать о деятельности представительства и посоветовала обращаться с вопросами в офис министра.
Публичной информации о представительстве крайне мало. Чтобы встретиться с представителем министерства, необходимо заранее написать письмо на электронную почту министерства. Помещение министерство арендует у LIAA за примерно 130 евро в месяц - 60 евро за аренду и 68 евро за коммунальные услуги.
Представительство было торжественно открыто полтора месяца назад, и за это время Валайнис провел в нем всего четыре рабочих дня. Следующий визит запланирован на 18 июня.
"Ну а как еще назвать? Филиал, представительство, это просто выбор слов. Но как-то же его нужно было назвать. В целом у нас гораздо более широкий замысел: мы рассматриваем возможность, что в будущем таких представительств станет больше, и в них появится возможность для сотрудников министерства работать на месте", - поделился Виктор Валайнис, министр экономики.
Выбор пал на Елгаву, потому что это экономический центр Земгале. Хотя министр утверждает, что идея создать региональное представительство появилась еще в конце 2024 года, несколько источников, связанных с министерством, рассказали программе, что узнали о его открытии только из сообщений в СМИ.
"Многие были удивлены тем, что мы вообще переезжаем в другое помещение. В министерстве много сотрудников - есть вопросы, которые обсуждаются с ними, есть вопросы, по которым проводятся консультации, и есть вопросы, которые находятся в компетенции министра. У каждого своя зона ответственности", - рассказал Виктор Валайнис.
Министр отрицает, что функции представительства дублируют работу LIAA. По его словам, задачи у него гораздо шире, это не только работа с предпринимателями.
В представительстве во время визитов обсуждаются вопросы сокращения бюрократии, образования и прочие темы. Однопартиец Валайниса, бывший мэр Елгавы Андрис Равиньш, утверждает, что представительство нужно, чтобы наладить более тесную связь с министерством. Однако на вопрос, какой может быть эта связь, если сотрудники министерства отсутствуют в представительстве ежедневно, мэр не ответил.
"Конечно, у LIAA сейчас другие задачи. Но, честно говоря, в Елгаве у нас не было ни одной инвестиции, предложенной LIAA. Инкубатор - да, он там обучал начинающие компании", - заявил Андрис Равиньш.
Однако сказанное мэром не вполне соответствует действительности. LIAA заявляет, что в прошлом году привлекла 182 миллиона евро в инвестициях по двум проектам. Один из них фабрика Asns Ingredient стоимостью более 132 миллионов евро, строящаяся в Елгаве. В этом году LIAA продолжает работу над инвестиционными проектами, и большинство из 12 крупнейших связаны именно с Елгавой.
Открытие представительства незадолго до муниципальных выборов вызвало подозрение, что это использование административных ресурсов, поскольку руководство города в течение 24 лет принадлежало СЗК. И министр, и мэр это отрицают.
Валайнис утверждает, что это пилотный проект и вскоре такие представительства могут появиться и в других латвийских городах. Пока неизвестно где именно, это будет оценено. Тем не менее члены СЗК в Елгаве использовали это как предвыборную агитацию.
Но на выборах СЗК в Елгаве победил лишь с минимальным перевесом, получил чуть менее 19% голосов и заняла 3 места в думе. Поддержка партии в городе значительно сократилась: на прошлых выборах партия СЗК получила 32 % голосов и 6 мест.
Вторая по популярности партия в Елгаве на этих выборах - объединение партий "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши", первым номером в списке является депутат Андрей Пагор. Ранее он избирался от Русского союза Латвии.
"Суверенная власть" получила почти такой же уровень поддержки, как СЗК, и также получила 3 места в местной думе.
Андрей Пагор был помощником Татьяны Жданок в Европарламенте. Он активно выступал против сноса советских памятников и защищал русский язык. В предвыборной программе "Суверенной власти" акцентировали языковые вопросы: обещал сохранить и развивать программы образования на языке меньшинств.
"Живя в Елгаве, ты слышишь язык на улицах, видишь людей и я понимаю, что в Елгаве достаточно много русскоязычных. Сработало то, что "Стабильности!" там не было, иначе они забрали бы часть этих голосов. Другой момент, что "Суверенная власть" работала не так традиционно, как СЗК, они очень активно использовали соцсети и местную рекламу. Традиционные методы СЗК не сработали, и возникло ощущение, что "Суверенная власть" присутствует повсюду", - высказала мнение Профессор факультета экономики и социального развития LBTU Модрите Пельше.
В Facebook Андрей Пагор активно делится постами в поддержку Татьяны Андриец. Ее, а также еще пятерых лиц, судят по обвинению в участии в организации "Антифашисты Прибалтики", а также в передаче информации российским разведслужбам, прославлении войны, развязанной Россией, и оказании помощи российской армии.
Ранее сообщалось, что Андриец получила услуги адвоката, которые были оплачены из России. Пагор защищает ее, называя близкой подругой и считает, что дело против нее сфабриковано.
Пагор также связан с другими обвиняемыми активистами. Он был снят в документальном фильме пропагандистского портала Baltnews бывшим главным редактором Андреем Яковлевым - там шла речь о снайпере Янисе Вильгелме. В фильме затрагивали и тему демонтажа советских памятников в Латвии. Фильм финансировала Россия.
Эра 24-летнего мэрства Равиньша завершилась. В Елгаве сформирована коалиция из 9 партий, включая "Новое Единство" и "Латвия на первом месте" - две партии, которые являются непримиримыми противниками на национальном уровне. Эти изменения стали одним из самых громких сюрпризов муниципальных выборов.
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