На Лиго общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Представитель Rīgas satiksme Викторс Закис информирует, что 23 и 24 июня городской общественный транспорт будет бесплатным.
В ночь на субботу с воскресенье для того, чтобы люди могли посетить праздничные мероприятия, по ряду маршрутов введены дополнительные рейсы.
Это трамвайные маршруты номер 1, 5, 7, 10 и 11, троллейбусные номер 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27, а также ряд автобусных маршрутов.
Информация о дополнительных рейсах будет размещена на остановках в центре города.
Сегодня и завтра все центры обслуживания клиентов будут закрыты!
В ночь на 24 июня, когда на набережной 11 ноября будет проходить праздничное мероприятие, весь транспорт, курсирующий через Каменный мост в Пардаугаву, будет останавливаться на остановке "Грециниеку иела".
Муниципальными стоянками можно пользоваться бесплатно, кроме подземной стоянки на ул. Валдемара у Дома конгрессов.