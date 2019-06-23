Вс, 23.06.2019
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На Лиго общественный транспорт в Риге будет бесплатным

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Представитель Rīgas satiksme Викторс Закис информирует, что 23 и 24 июня городской общественный транспорт будет бесплатным.

В ночь на субботу с воскресенье для того, чтобы люди могли посетить праздничные мероприятия, по ряду маршрутов введены дополнительные рейсы. 

Это трамвайные маршруты номер 1, 5, 7, 10 и 11, троллейбусные номер 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27, а также ряд автобусных маршрутов.

Информация о дополнительных рейсах будет размещена на остановках в центре города.

Сегодня и завтра все центры обслуживания клиентов будут закрыты!

В ночь на 24 июня, когда на набережной 11 ноября будет проходить праздничное мероприятие, весь транспорт, курсирующий через Каменный мост в Пардаугаву, будет останавливаться на остановке "Грециниеку иела".

Муниципальными стоянками можно пользоваться бесплатно, кроме подземной стоянки на ул. Валдемара у Дома конгрессов.

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