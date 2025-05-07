Келлог: Украина предложила создать демилитаризованную буферную зону

Дипломат охарактеризовал это предложение как буферную зону, в которой обе стороны отступают на 15 километров, создавая 30-километровую зону, за которой следят наблюдатели из третьих стран.

Такое соглашение могло бы дополнить перемирие "на местах" и означает, что обе стороны сохраняют контроль над территориями, где они сейчас находятся, рассказал Келлог.

Главным препятствием для достижения соглашения является отказ российского диктатора Владимира Путина принять перемирие, выразил мнение дипломат.

"Я считаю, что мы близки. Единственный человек, который, на мой взгляд, может этого добиться, - президент США Дональд Трамп, если только Путин с этим согласен. И это одно из наших препятствий для прогресса - президент России сейчас с этим не согласен", - сказал Келлог.

В ответ на заявление Келлога пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала никаких предложений от Киева о создании демилитаризованной зоны вдоль линии фронта.

Москва на переговорах о перемирии выдвинула максималистические требования и отвергла предложенное США 30-дневное перемирие, которое Киев принял еще 11 марта.

С момента вступления в должность в январе Трамп не одобрил новую военную помощь США Украине.

Обещание прекратить войну за 24 часа, сделанное Трампом в ходе кампании, не материализовалось до сих пор, хотя Трамп находится у власти более 100 дней.

Несмотря на недовольство отказом Москвы деэскалировать военные действия, администрация Трампа не установила новые санкции или приняла другие меры, направленные на давление на Кремль.

Госсекретарь США Марко Рубио и Трамп ранее предупредили, что США откажутся от посредничества, если в процессе в скором времени не будет достигнут прогресс.