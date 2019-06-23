В Тбилиси арестовали мужчину, готовившего "коктейли Молотова" для протестов

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для 70-летнего мужчины за то, что изготавливал "коктейли Молотова" с намерением использования их в ходе протестов в центре Тбилиси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Избран арест. Следующее судебное заседание состоится 13 августа", - сообщили в пресс-службе суда.
Сотрудники правоохранительных органов задержали на фоне проходящих 20-21 июня протестов 70-летнего мужчину за изготовление 12 бутылок "коктейлей Молотова". Их он собирался использовать в процессе протестов в Тбилиси.
Как сообщалось, отношения России и Грузии обострились на фоне массовых акций протеста, проходящих в Тбилиси. Участники митингов выступают против российской оккупации и требуют отставки ряда высокопоставленных грузинских чиновников.
Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски.
В субботу вечером, 22 июня, оппозиционеры Грузии вышли на новую - третью по счету - акцию протеста возле здания парламента страны в Тбилиси.
Отметим, что полиция жестко разогнала участников первой акции протеста, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Второй митинг прошел без происшествий.