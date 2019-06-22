Москва запрещает грузинским авиакомпаниям летать в Россию. Отношения стран обостряются

Временный запрет обусловлен необходимостью обеспечить "достаточный уровень авиационной безопасности", а также "наличием просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность", в субботу, 22 июня, сообщило министерство транспорта РФ.

Запрет будет действовать до погашения долга и предоставления авиакомпаниями Georgian Airways и MyWay Airlines своих программ авиационной безопасности, подчеркивают в Минтрансе. Сумма долга превышает 792 тысячи долларов.

Предыдущее решение России прервать сообщение с Грузией – с 9 августа 2008 года – было связано с вооружённым конфликтом между двумя государствами. Спустя два года авиасообщение было возобновлено. Тогда причиной стали долги 16 грузинских авиакомпаний перед российскими партнёрами за аэронавигационное обслуживание, напоминает "Радио Свобода".

Отметим, ранее, вечером 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Документ вступит в силу также 8 июля.

Помимо этого, МИД России потребовал от властей Грузии обеспечить "безусловную безопасность" для российских журналистов и всех граждан РФ, находящихся в стране, пишет "Медуза".

В частности, в заявлении российского МИДа сказано, что 22 июня "агрессивно настроенные радикальные элементы" пытались напасть на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси. Кроме того, отметили в министерстве, в ходе акций протестов в Тбилиси пострадали представители местных и зарубежных СМИ.

Отношения России и Грузии обострились на фоне массовых акций протеста, проходящих в Тбилиси. Участники митингов выступают против российской оккупации и требуют отставки ряда высокопоставленных грузинских чиновников.

Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски.

Отметим, власти Грузии назвали безопасными поездки в страну, несмотря на проходящие демонстрации. В Департаменте туризма Грузии сообщили, что правительство принимает меры, чтобы обеспечить безопасность путешественников по всей стране.

Галерея: Протесты в Грузии

"Радио Свобода" пишет, что оппозиционные партии Грузии заявили о трёх главных требованиях к властям:

Первое – отставка Георгия Гахария с поста главы МВД. Скептики утверждают, что президент не станет увольнять министра, на силовой аппарат которого опирается президентская власть.

Вторым требованием стало освобождение задержанных демонстрантов.

Третье требование оппозиции – начать переговоры с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

В субботу вечером, 22 июня, оппозиционеры Грузии вышли на новую - третью по счету - акцию протеста возле здания парламента страны в Тбилиси.

Отметим, что полиция жестко разогнала участников первой акции протеста, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Второй митинг прошел без происшествий.