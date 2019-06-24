В Чечне возле дома Кадырова неизвестный напал на полицейского

В воскресенье, 23 июня, вечером в центре чеченской столице Грозный произошли нападения на сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за атаки на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". Об этом пишет "Медуза".
Сообщается, что патрульный полицейский остановил автомобиль для проверки, после чего водитель транспортного средства напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом. В агрессора выстрелил сотрудник Росгвардии, который ехал мимо, однако он в последствии также был ранен - нападавший выстрелил в него из ружья.
Злоумышленник был убит, а оба пострадавших были доставлены в больницу.
Как отметили в полиции, нападение было совершено жителем Чечни 1997 года рождения. Издание Baza передает, что преступника звали Ахмед Барзаев.
Атака произошла около здания министерства строительства Чечни, которое находится недалеко от резиденции главы чеченской республики Рамзана Кадырова.