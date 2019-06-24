В небе над Германией столкнулись два истребителя Eurofighter и потерпели крушение на федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Focus.
Отмечается, что пилоты смогли катапультироваться. Однако выжил лишь один из них.
Как сообщает BBC, одного пилота нашли живым - спасатели сняли его с дерева. Согласно неподтвержденным пока официально сообщениям немецкого телеканала n-tv, второй пилот погиб.
Представители бундесвера отмечают, что столкновение произошло, когда три истребителя совершали учебные полеты.
Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана.
EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh— Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019