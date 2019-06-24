Пн, 24.06.2019
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Facebook не нашел признаков вмешательства России в референдум по Brexit

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Соцсети. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

Руководство Facebook не располагает "абсолютно никакими доказательствами" вмешательства России в ход референдума по Brexit, который состоялся в июне 2016 года. Компания провела внутренний анализ имеющихся данных и не обнаружила никакой "существенной попытки" повлиять на результат голосования извне. Об этом пишет Deutsche Welle (DW) со ссылкой на слова вице-президента Facebook Николаса Клегга.

По словам Клегга, политический хаос в Великобритании можно объяснить "заговором". Однако он считает, что скептицизм британцев по отношению к Евросоюзу имеет "более глубокие корни".

Также Клегг указал на необходимость государственного регулирования социальных сетей.

"Создание подобных правил не является задачей частных компаний - ни крупных, ни мелких", - подчеркнул он.

Представитель Facebook отметил, что необходимо срочно создать новые нормы в отношении защиты данных, а также ведения избирательных кампаний и оценки разжигающих ненависть высказываний.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% участников поддержали выходы страны из Евросоюза. Сначала предполагалось, что Британия покинет Евросоюз 31 марта 2019 года. Однако парламент трижды отклонил сделку по Brexit. В итоге Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. 

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