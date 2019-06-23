"Я похоронил папу шесть раз!": Сын Алибасова со слезами поделился подробностями трагедии

Это вызвало нешуточное волнение у родных музыканта, а совсем недавно Алибасов-младший и вовсе похоронил бабушку, которая не пережила всех этих волнений.

"Это был самый жесткий период в жизни... Мне пришлось взять на себя ответственность, чтобы отгородить всех", - вспоминает сын продюсера.

Он рассказал, что сначала Бари Каримыч позвонил помощнику, а потом сразу ему. В трубке был только хрип, что не на шутку перепугало молодого человека.

"Я за семь минут приезжаю домой. За восемь минут приезжает скорая... Папа в это время сам дополз до дверей. ... Папа в кровище. Мы приходим со скорой, а папа лег прямо у порога и улыбается...", - рассказывает Алибасов-младший.

Его в этот момент пытается перебить блогер Рустам Солнцев, но сын продюсера отдергивает его и говорит: "Вот ты улыбаешься, а я только с похорон. Вчера бабушка умерла... Отцовская теща!".

Алибасов-младший со слезами рассказал, что это не прикол. Родные ничего не знали и переживали за Бари Каримыча.

"Бабушке и так было плохо, но когда она увидела, как он ушел в репортаже - это ее добило...", - пояснил он.

Как объяснил сын, Алибасов даже в момент промывания желудка требовал у помощника, чтобы тот снимал все происходящее и отвешивал ему подзатыльники.

"Дальше получилась вторая трагедия... Ты отправляешь папу. У папы все хорошо. Опасности для жизни нет. Ты просыпаешься, а тебе мама, бабушка и все знакомые пишут траурные соболезнования! И ты понимаешь, что когда 80 человек похоронили папу - ты бежишь в Склиф проверять...", - говорит Бари Алибасов-младший.

Он объяснил, что принял решение держать информационное поле, чтобы избежать вбросов непроверенной информации, ведь в больницу никого, кроме него и Лидии Федосеевой-Шукшиной не пускали.

"Я папу похоронил шесть раз!", - в сердцах воскликнул сын Алибасова.

Шесть дней подряд ему приходили публикации о смерти отца. Чтобы избежать этого он регулярно публиковал на своей странице информацию о состоянии артиста. Каждый раз ему приходилось обзванивать всех и говорить четкую информацию.

"Именно из-за того, как СМИ все это раздувают и страдают люди. Папа страдает больше всего...

Я первый раз его вижу адекватного... Бабушку потерял, но теперь я вижу папа вернулся...", - радостно обнимая отца сказал он.

Алибасов-младший рассказал про то, что в больнице медикам пришлось связать Бари Каримыча, чтобы провести манипуляции, которые были невероятно болезненными. Но лишние движения могли привести к смерти. После всех медикаментов и комы, Алибасову стало казаться, что он был на войне в плену. Отсюда и искаженное сознание. Сын забрал продюсера тайком из клиники, чтобы дома к нему проходило сознание.

Рустам Солнцев, которые до этого не верил в происходящее принес свои извинения. Он отметил, что невозможно не верить такой эмоциональной речи.

"Похорони шесть раз отца и бабушек своих, тогда посмотрим, какое у тебя будет эмоциональное состояние!...

Вчера, когда я посмотрел, какая информация есть про моего отца, то первое, что я нашел на YouTube - это твое интервью....

Из-за таких как ты, я бабушку хороню. Поэтому, иди ты к черту со своим хайпом, пиаром и YouTube-каналами!", - гневно высказал Солнцеву сын продюсера.