Летевший в Ниццу самолет Nordica из-за технической неисправности над Латвией вернулся в Таллинн

Во вторник рано утром вылетевший из Таллина в Ниццу самолет эстонской авиакомпании Nordica был вынужден вернуться обратно из-за возникшей технической неисправности, пишет Postimees.
Когда самолет пролетал над Латвией, у него возникла техническая неисправность. Пилот быстро снизил высоту полета и развернул самолет обратно в Таллин, сообщил пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.
Из-за снижения высоты пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками.
"Самолет прибыл в Таллинн. Пассажирам ничего не угрожало", - заявил Уйбо.
Причина неисправности выясняется.