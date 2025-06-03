Зеленский: никому нет дела до недовольства России

Как отметил Зеленский, эта операция "значительно снизила российский потенциал" и "ясно дала понять россиянам, что Украина не спит и будет продолжать действовать, если враг не остановится".

"Операция "Паутина" вернула веру в Украину - в том числе и среди наших союзников", - подчеркнул президент.

Зеленский указал, что действия Украины вызвали раздражение со стороны России. Он напомнил, что за день до начала операции Россия совершила массированный воздушный налет на украинские территории. В результате атак пострадала гражданская инфраструктура, погибли мирные жители.

"Удары происходят ежедневно, с короткими паузами. Мы теперь называем ночи "паузами", потому что хотя ночью и атакуют дроны, по крайней мере нет массовых убийств. Если сравнивать с масштабными налетами, это действительно паузы. Но даже эти "паузы" - это десятки дронов и крылатых ракет. Поэтому никому нет дела до недовольства России. Россия должна стремиться к завершению войны", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина ждет от администрации президента США Дональда Трампа конкретных действий - сохранения санкций и оказания давления на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны. Такие шаги необходимы хотя бы для того, чтобы перейти к первой фазе остановки конфликта - прекращению огня. Зеленский уверен, что при твердой позиции США этот процесс будет ускорен.

Отвечая на вопрос о том, как операция "Паутина" повлияла на поведение российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле, Зеленский признался, что действия России его удивили.

"Насколько мне известно, российская сторона признала, что почувствовала угрозу со стороны Украины. Честно говоря, я удивлен. Убежден, мы поступили абсолютно правильно", - сказал он.

"Как мне докладывали, делегация России стала вести себя несколько спокойнее, чем раньше - наглецы поумерили свой пыл. Посмотрим, возможно, еще несколько таких акций, и они научатся вести себя по-человечески", - добавил Зеленский.