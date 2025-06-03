ВИДЕО Под завалами сгоревшего дома в Валмиерском крае обнаружено тело

Дом под Валмиерой уничтожен огнем до самого основания. Как сообщает передача Degpunktā, сообщение о возгорании спасатели получили слишком поздно, поэтому жизнь владельца уже невозможно было спасти.
К несчастью, ближайшие соседи живут примерно в километре от сгоревшего дома. Само жилище находилось среди густого лесного массива, и именно поэтому окружающие заметили пожар с большим опозданием.
К моменту приезда спасателей здание уже частично обрушилось и было полностью охвачено открытым пламенем.
На данный момент точные причины возникновения пожара не установлены. Однако местные жители не исключают, что именно вредная привычка погибшего соседа сыграла роковую роль: он, по их словам, имел обыкновение курить.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!