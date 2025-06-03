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Вт, 3.06.2025
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ВИДЕО Под завалами сгоревшего дома в Валмиерском крае обнаружено тело

Пожар. Иллюстративное фото.

Дом под Валмиерой уничтожен огнем до самого основания. Как сообщает передача Degpunktā, сообщение о возгорании спасатели получили слишком поздно, поэтому жизнь владельца уже невозможно было спасти.

К несчастью, ближайшие соседи живут примерно в километре от сгоревшего дома. Само жилище находилось среди густого лесного массива, и именно поэтому окружающие заметили пожар с большим опозданием.

К моменту приезда спасателей здание уже частично обрушилось и было полностью охвачено открытым пламенем.

На данный момент точные причины возникновения пожара не установлены. Однако местные жители не исключают, что именно вредная привычка погибшего соседа сыграла роковую роль: он, по их словам, имел обыкновение курить.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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