SPKC выяснил основной источник опасной инфекции, вызванной кишечной палочкой E.coli

Основным источником вспышки опасной кишечной палочки (E.coli) в Латвии стала продукция молочного перерабатывающего предприятия Straupe - заключил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) завершил эпидемиологическое расследование весенней вспышки инфекции, вызванной кишечной палочкой, которая сильнее всего затронула несколько десятков детей. Центр уверен, что смог установить "эпидемиологическую цепочку", подтвердив, что случаи заражения связаны с генетически родственными патогенами, распространение которых способствовало употребление продукции предприятия Straupe.
От медицинских учреждений поступила информация о 44 случаях заражения, а еще 33 случая были выявлены в ходе эпидемиологического расследования через лабораторное обследование контактных лиц.
В 74% случаев - 57 из 77 - были получены результаты секвенирования штаммов E.coli. В 20 случаях провести секвенирование не удалось, сообщает SPKC. Результаты показали, что вспышку вызвали два генетически схожих серотипа E.coli.
Вспышка затронула 21 дошкольное учреждение в Риге, а также в Сигулдском, Цесисском, Адажском, Кекавском и Саласпилсском краях.
Всего с заражением были связаны 46 случаев заболевания в 21 образовательном учреждении среди детей и сотрудников. Среди зараженных - 41 ребенок и 5 взрослых, сотрудников детских садов. Клинические симптомы наблюдались в 29 случаях, у 14 детей развился гемолитико-уремический синдром, 22 человека проходили лечение в больнице, у 17 человек заболевание протекало бессимптомно - эти случаи были выявлены через лабораторное обследование контактных лиц.
Секвенирование образцов также позволило SPKC выявить случаи, не связанные с данной вспышкой, то есть спорадические случаи инфицирования другими серотипами E.coli - таких оказалось 18%. Это дало возможность исключить их из общего числа заражений, связанных с вспышкой.
Результаты анализа, проведенного SPKC совместно с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), указывают, что Straupe была единственным производителем пищевых продуктов, чья продукция поставлялась во все образовательные учреждения, пострадавшие от вспышки инфекции. Прямая доставка осуществлялась в 19 учреждений, а еще в два - косвенно, через другие дошкольные учреждения.
Поставки от других поставщиков продуктов в упомянутые учреждения были лишь эпизодическими - ни один из них не обслуживал все затронутые вспышкой учреждения.
Инфицирование кишечной палочкой было выявлено и у одного ребенка, не посещавшего вышеуказанные учреждения, однако опрос родителей показал, что этот ребенок также употреблял продукцию Straupe.
В рамках эпидемиологического расследования вспышки были обследованы сотрудники Straupe, у нескольких из них была обнаружена патогенная кишечная палочка. В частности, были зафиксированы три случая инфекции STEC и шесть случаев энтеропатогенной E.coli.
Несмотря на то что серотипы E. coli, вызвавшие вспышку, не были обнаружены у сотрудников Straupe, молекулярно идентичный серотип был выявлен у четырех работников предприятия, а также еще в четырех детских учреждениях в краях Сигулды, Адажи и Цесиса, которые не были связаны с самой вспышкой
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) также получил и учел результаты тестирования пищевых продуктов, проведенного Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), включая образцы с предприятия Straupe.
В ходе лабораторного скрининга в Научном институте продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior в шести продуктах Straupe была обнаружена специфическая ДНК, свидетельствующая о загрязнении бактериями E.coli.
Скрининг показал также наличие VTEC (токсин-продуцирующих штаммов E.coli) в сыром молоке, полученном с трех разных хозяйств.
В целом, на основе эпидемиологического расследования и секвенирования E. coli, SPKC пришел к выводу, что случаи заражения, связанные со вспышкой, вызваны генетически родственными серотипами кишечной палочки. Продукция Straupe была единственным общим фактором для всех вовлеченных в вспышку образовательных учреждений и случаев заражения.
SPKC не выявил других общих эпидемиологических факторов риска, которые могли бы объединить все пострадавшие детские учреждения и объяснить заражение как детей, так и сотрудников.
Расследование осложнялось трудностями в проведении опросов заболевших, а также относительно длительным инкубационным периодом инфекции. Кроме того, к моменту проведения лабораторных анализов продукты, потребление которых, вероятно, стало причиной заражения, уже не были доступны для тестирования.
SPKC отмечает, что лабораторное выявление инфекции - процесс специфический и трудоемкий. Учитывая свойства бактерии E. coli, не всегда удается выделить ее для дальнейшего анализа, поэтому в ряде случаев не удалось получить чистую культуру E.coli из образцов, взятых у людей и из продуктов питания.
Центр также столкнулся с отсутствием методик для выявления патогенных E.coli в сточных водах, из-за чего лабораторные тесты сточных проб не дали результатов.
Ранее сообщалось, что с 19 марта по 16 апреля SPKC получил данные о 77 случаях заражения патогенными штаммами кишечной палочки.
10 апреля PVD, исходя из принципа предосторожности, временно приостановила работу одной из ручных упаковочных линий на предприятии Straupe после того, как от SPKC поступила информация о выявлении патогенной микрофлоры (патогенных E.coli) в анализах нескольких сотрудников предприятия.
Работа Straupe была полностью возобновлена 14 апреля после повторных проверок, подтвердивших, что были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности продукции в дальнейшем.
С начала распространения инфекции в Детской клинической университетской больнице был госпитализирован 31 ребенок с подтвержденной инфекцией, вызванной штаммом E. coli. Все дети уже выписаны. Последний случай, связанный с ранее зафиксированной вспышкой, был зарегистрирован SPKC 15 апреля.
SPKC поясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии Escherichia coli (E.coli), или кишечная палочка. Это часть нормальной микрофлоры человека, и в большинстве случаев она безвредна. Однако существуют особые штаммы E.coli, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие серьезные заболевания.
Эти штаммы обозначаются как STEC/VTEC. Они могут вызывать тяжелую, кровавую диарею, а в некоторых случаях - острую почечную недостаточность, требующую интенсивного лечения.
Основным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патогены выделяются с фекалиями как животных, так и людей. Заражение может происходить при употреблении зараженной пищи - недостаточно термически обработанного говяжьего мяса, непастеризованного молока, немытых фруктов или овощей. Также возможна передача инфекции от человека к человеку.
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