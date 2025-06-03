SPKC выяснил основной источник опасной инфекции, вызванной кишечной палочкой E.coli

Секвенирование образцов также позволило SPKC выявить случаи, не связанные с данной вспышкой, то есть спорадические случаи инфицирования другими серотипами E.coli - таких оказалось 18%. Это дало возможность исключить их из общего числа заражений, связанных с вспышкой.

Результаты анализа, проведенного SPKC совместно с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), указывают, что Straupe была единственным производителем пищевых продуктов, чья продукция поставлялась во все образовательные учреждения, пострадавшие от вспышки инфекции. Прямая доставка осуществлялась в 19 учреждений, а еще в два - косвенно, через другие дошкольные учреждения.

Поставки от других поставщиков продуктов в упомянутые учреждения были лишь эпизодическими - ни один из них не обслуживал все затронутые вспышкой учреждения.

Инфицирование кишечной палочкой было выявлено и у одного ребенка, не посещавшего вышеуказанные учреждения, однако опрос родителей показал, что этот ребенок также употреблял продукцию Straupe.

В рамках эпидемиологического расследования вспышки были обследованы сотрудники Straupe, у нескольких из них была обнаружена патогенная кишечная палочка. В частности, были зафиксированы три случая инфекции STEC и шесть случаев энтеропатогенной E.coli.

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Несмотря на то что серотипы E. coli, вызвавшие вспышку, не были обнаружены у сотрудников Straupe, молекулярно идентичный серотип был выявлен у четырех работников предприятия, а также еще в четырех детских учреждениях в краях Сигулды, Адажи и Цесиса, которые не были связаны с самой вспышкой