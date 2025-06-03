Полиция задержала распространителя российских пропагандистских телеканалов

В конце мая Государственная полиция задержала человека, который обеспечивал незаконный доступ к программам российских пропагандистских телеканалов.
В конце мая Государственная полиция задержала лицо 1982 года рождения, которое за вознаграждение предоставляло "клиентам" незаконный доступ к российским телеканалам, трансляция которых запрещена в Латвии, сообщили агентству LETA в полиции.
Задержанный обеспечивал доступ к таким каналам, как "Первый канал", "Россия 1", "Россия РТР/RTR Planeta", "НТВ Мир", "ТВ Центр", "РЕН ТВ", Russia Today, трансляция которых запрещена на территории Европейского союза в соответствии с решениями Совета ЕС и Национального совета по электронным СМИ.
Для предоставления телевизионных услуг лицо, обходя технологии защиты контента, создало систему совместного использования кодов доступа к телевизионному сигналу.
С помощью одной оригинальной карты доступа телевизионные услуги на протяжении нескольких лет предоставлялись более чем 400 домохозяйствам по всей Латвии.
В свою очередь, с началом сезона летних кафе и террас, Государственная полиция усилит профилактический контроль в общественных местах досуга - кафе, барах, салонах красоты, гостиницах.
Цель этих контрольных мероприятий - ограничить распространение запрещенных в ЕС телеканалов в общественных местах, а также обеспечить равные условия для всех предприятий сферы обслуживания, использующих аудиовизуальный контент в своей деятельности.
Национальный совет по электронным СМИ также определил ограничение незаконного распространения контента в Латвии одной из своих приоритетных стратегических задач. Еженедельно проводятся проверки интернет-пространства, в ходе которых выявляется нелегальная ретрансляция программ и нарушение авторских прав, после чего принимаются соответствующие ограничительные меры.
Незаконное распространение контента создает серьезные риски не только для правообладателей и легальных поставщиков услуг, соблюдающих нормы законодательства, но и для общества в целом, отмечает полиция.
Это влияет на развитие качественного и легального контента, а также нарушает права других лиц, поскольку на таких ресурсах часто осуществляется обработка персональных данных без согласия, а также существует риск столкнуться с мошенничеством.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!