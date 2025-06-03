Полиция задержала распространителя российских пропагандистских телеканалов

В конце мая Государственная полиция задержала лицо 1982 года рождения, которое за вознаграждение предоставляло "клиентам" незаконный доступ к российским телеканалам, трансляция которых запрещена в Латвии, сообщили агентству LETA в полиции.

Задержанный обеспечивал доступ к таким каналам, как "Первый канал", "Россия 1", "Россия РТР/RTR Planeta", "НТВ Мир", "ТВ Центр", "РЕН ТВ", Russia Today, трансляция которых запрещена на территории Европейского союза в соответствии с решениями Совета ЕС и Национального совета по электронным СМИ.

Для предоставления телевизионных услуг лицо, обходя технологии защиты контента, создало систему совместного использования кодов доступа к телевизионному сигналу.

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С помощью одной оригинальной карты доступа телевизионные услуги на протяжении нескольких лет предоставлялись более чем 400 домохозяйствам по всей Латвии.

В свою очередь, с началом сезона летних кафе и террас, Государственная полиция усилит профилактический контроль в общественных местах досуга - кафе, барах, салонах красоты, гостиницах.