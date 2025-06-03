Угрожают ли учения РФ и Беларуси странам Балтии? Комментарий литовского парламентария

Его поддержал заместитель председателя КНБО, бывший министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, который отметил, что Зеленский, страна которого ранее подвергалась атакам со стороны Беларуси, находится в состоянии войны и "видит все нестандартно".

"Мы тоже относимся к этому очень серьезно, но на данный момент нет данных разведки с четкими показателями, а западная, натовская разведка действительно самая сильная разведка в мире, что есть что-то нетрадиционное, нестандартное, что-то, чего мы не можем контролировать", - сказал Касчюнас.

Минск на прошлой неделе заявил, что сократит масштабы запланированных на сентябрь с Россией совместных учений "Запад", уменьшив численность участвующих войск и отодвинув их дальше от западных границ. По словам министра обороны этой страны, это делается для того, чтобы показать партнерам "действительно миролюбивую позицию Республики Беларусь".

По словам Еглинскаса, хотя и заявлен меньший масштаб, учения, как обычно, будут отрабатываться по сценариям столкновения с НАТО.

"Сценарии, которые разыгрываются, по которым проводятся учения, понятны - всегда задействовано НАТО, нападение на альянс, столкновение с его войсками и так далее. Это не меняет намерений ни Беларуси, ни России проводить какие-либо наступательные или, как они это видят, оборонительные действия против НАТО", - отметил Еглинскас.

В 2021 году в учениях приняли участие около 200 тыс. военнослужащих из России, Беларуси и других стран. В 2022 году Беларусь и Россия провели масштабные совместные военные учения "Союзная решимость", которые начались за две недели до вторжения России в Украину.