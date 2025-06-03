Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что системы Spike доказали свою эффективность и полностью соответствуют операционным требованиям Национальных вооруженных сил.

Планируется, что поставки Spike в Латвию начнутся с 2028 года.

Договор также предусматривает участие в выполнении заказа местной промышленности в объеме 30%.

Как отмечает Минобороны, производимые в Израиле противотанковые комплексы Spike являются одними из самых современных в своем классе.

Ракеты четвертого и пятого поколений с электрооптическим наведением обеспечивают высокую точность попадания и способны уничтожать различную бронетехнику, включая боевые танки.

В 2018 году Минобороны уже заключало с EuroSpike договор о закупке систем Spike.