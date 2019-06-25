Солнечные кадры: Игорь Николаев с семьей встретил Лиго в Юрмале
Семейный отдых популярного российского композитора, исполнителя, автора текстов песен и продюсера Игоря Николаева в Юрмале продолжается.
Ранее музыкант уже публиковал в Instagram снимки, демонстрирующие, как он проводит время с 3-летней дочкой Вероникой. Теперь же Игорь поделился потрясающими совместными фото не только с малышкой, но и с ее мамой и своей супругой Юлией Проскуряковой.
"Праздник Ligo - СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ!) Потрясающий закат! Самая короткая ночь в году! Костров, правда, так и не дождались - Вероничке пора спать...)"
- так подписал артист серию невероятно солнечных кадров с юрмальского пляжа. Смотрите, какие они красивые и счастливые!
"Какие красивые!!! Фото космические! А девочки...", "Ох, какие вы солнечные все!", "Супер, нет слов, одни эмоции! Обожаю Вас, Вы самые лучшие!", "Какие вы красивые и счастливые, пора в Юрмалу!",
"Красивые и классные! Любуемся вашей замечательной семьей, Игорь Юрьевич! Вероничка просто прелесть! Отличного отдыха, летнего настроения, всех благ!"
- пишут восторженные поклонники в комментариях.
С удовольствием присоединяемся к ним!