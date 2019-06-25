Солнечные кадры: Игорь Николаев с семьей встретил Лиго в Юрмале

Ранее музыкант уже публиковал в Instagram снимки, демонстрирующие, как он проводит время с 3-летней дочкой Вероникой. Теперь же Игорь поделился потрясающими совместными фото не только с малышкой, но и с ее мамой и своей супругой Юлией Проскуряковой.