Игорь Николаев показал, как отдыхает с 3-летней дочкой в Юрмале
Популярный российский композитор, исполнитель, автор текстов песен и продюсер Игорь Николаев, как выяснилось, отдыхает сейчас в Юрмале. На своей страничке в Instagram 59-летний музыкант разместил несколько милейших кадров с 3-летней дочерью Вероникой.
"А мы с Никусей уже в Юрмале! Здесь прекрасная погода! А какой воздух!.." - так подписал артист серию фотографий с малышкой, сделанных на латвийском курорте.
Очаровательные кадры получились! А снимала, видимо, супруга, которая поэтому на них не попала...
Напомним, дочь Веронику Игорю Николаеву подарила его третья супруга Юлия Проскурякова, с которой они в браке с 2010 года. Девочка родилась 8 октября 2015-го. У музыканта есть еще старшая дочка - тоже Юлия, которой в прошлом году исполнилось 40 лет, она врач и живет в США.