Игорь Николаев показал, как отдыхает с 3-летней дочкой в Юрмале

"А мы с Никусей уже в Юрмале! Здесь прекрасная погода! А какой воздух!.." - так подписал артист серию фотографий с малышкой, сделанных на латвийском курорте.

Напомним, дочь Веронику Игорю Николаеву подарила его третья супруга Юлия Проскурякова, с которой они в браке с 2010 года. Девочка родилась 8 октября 2015-го. У музыканта есть еще старшая дочка - тоже Юлия, которой в прошлом году исполнилось 40 лет, она врач и живет в США.