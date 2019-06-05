Кому каша, кому гольф - не угадаете! Игорь Николаев продолжает развлекать дочку в Юрмале

Погода стоит по-настоящему летняя, и отдых папы с малышкой продолжается, причем разнообразный и активный, о чем свидетельствуют свежие фото музыканта в Instagram.

"Ну очень юная гольфистка!) Пока не ждите от нас побед и рекордов! Нам же только три и семь!) Мы только начинаем!)",

- так подписал Николаев серию снимков с Никой из юрмальского гольф-клуба, которую он опубликовал накануне.

Сегодня артист решил продолжить эту фото-историю еще двумя публикациями.

"Завтрак в гольф-клубе: овсянка и какао - пока дочка тренируется!) Всех с добрым утром!)" - обратился он к подписчикам.