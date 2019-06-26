У девочки на выцветшей фотографии большие глаза в форме полумесяца, аккуратный овал лица и светло-каштановые волосы. Это семилетняя Лаура Страздиня, которая исчезла 14 сентября 2005 года. Сейчас ей было бы 26 лет. Уголовное дело по убийству девочки все еще в процессе расследования. Страздиня объявлена в международный розыск. Спустя год после исчезновения Лауры на Даугавпилсском шоссе "испарилась" 16-летняя Анна-Мария Индане. Еще через два года недалеко от этого места была изнасилована девочка, которой удалось выжить. Что тогда произошло на Даугавпилсским шоссе и неужели "шоссейный маньяк" все еще на свободе?
Хронология событий
Район Даугавпилсского шоссе у Айзкраукле знаменит случаями исчезновения двух девочек. Кроме того, у обеих историй есть несколько объединяющих факторов. Сначала 14 сентября 2005 года, возвращаясь из школы, пропала семилетняя Лаура Страздиня. Всего год спустя, 22 сентября 2006 года, на дороге в Кокнесе "растворилась в воздухе" 16-летняя Анна-Мария Индане. Стоит отметить время исчезновения обеих девочек - с 14:00 до 15:00.