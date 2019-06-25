Проигравшись, мужчина ограбил игровой зал, чтобы продолжить играть

В субботу, 22 июня, около 6.20 в один из игровых залов в Риге, в Плявниеки, зашел посетитель. Проигравшись, он отправился в помещение для работников, в котором на тот момент находилась оператор зала. Угрожая, он потребовал открыть кассу.
Женщина открыла кассу, в которой находились стаканчики с монетами, общая сумма - 320 евро.
Придерживая сотрудницу за руку, так, чтобы она не могла сбежать из помещения, злоумышленник выкрал деньги и ее мобильный телефон, после чего сбежал.
За это время сотрудница уже успела нажать тревожную кнопку, поэтому на место происшествия прибыла охрана.
Охрана о случившемся доложила в полицию. Полицейские участка в Кенгарагсе получили записи с видеокамер, идентифицировали злоумышленника и начали его поиски. В тот же день полицейские задержали его в Риге.
Как пояснил задержанный, он решил совершить преступление, так как проиграл все деньги и не мог вернуться домой к жене с пустыми карманами.
Стоит отметить, что после похищения в одном игровом зале, он отправился в другой игровой зал в центре Риги, где спустил все украденные деньги.
В свою очередь мобильный телефон сотрудницы он выбросил.
Задержанный родился в 1968 году, ранее он уже был судим за хищения и кражи с проникновением.
В связи с происшествием начат уголовный процесс по ст. 176 Уголовного закона - о хищении. За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет или кратковременное лишение свободы, с или без принудительных работ, денежным штрафом, с или без конфискации имущества и надзором до трех лет.
Суд вынес задержанному меру пресечения в виде ареста.