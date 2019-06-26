Украинская делегация покинула ПАСЕ после возвращения всех полномочий России

Украинская делегация заявила, что покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Как сообщает корреспондент РИА "Новости", сразу после принятия резолюции, вернувшей России полномочия, делегация Украины вышла в центр зала, тогда было зачитано небольшое заявление без микрофона.
Украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и заявил: "Мы уходим".
"ТАСС" также передает, что делегация Украины покинула ПАСЕ после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.
"Мы покидаем ПАСЕ", - цитирует "ТАСС" одного из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой полностью подтвердила полномочия российской делегации.