Украинская делегация покинула ПАСЕ после возвращения всех полномочий России

Как сообщает корреспондент РИА "Новости", сразу после принятия резолюции, вернувшей России полномочия, делегация Украины вышла в центр зала, тогда было зачитано небольшое заявление без микрофона.

Украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и заявил: "Мы уходим".

"ТАСС" также передает, что делегация Украины покинула ПАСЕ после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.

"Мы покидаем ПАСЕ", - цитирует "ТАСС" одного из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.