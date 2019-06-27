Адвокат Стрике: "Была Анна, теперь Юта, какая разница?"

Кажется, спор уже не ведется о том, что Стрике в 1988 году поступила на юридический факультет ЛУ как Анна Потапова, однако непонятно, в каких обстоятельствах и на каком юридическом основании она официально сменила имя с Анна на Юта и в какой момент она это сделала - перед поступлением в вуз или уже во время учебы, пишет Neatkariga.

Если уж в университет поступила Анна, которая позже стала Ютой, то смена имени должна была произойти на основании юридического акта, который должен храниться в архиве ЛУ.

Сама Юта Стрике утверждает, что никогда не носила имя Анна.

Напомним, что ранее газета Neatkarīgā сообщала, что в их руки попали материалы, согласно которым стали известны нюансы биографии Юты Стрике. Газета данные материалы передала в латвийские учреждения безопасности.

В материалах был проанализирован и проверен известный обществу факт о том, что ещё в конце восьмидесятых-начале девяностых всем известная личность Юта Стрике жила совсем под другим именем – Анна Потапова.

Вместе с отцом Юрием Потаповым и другими членами семьи Анна проживала в Добеле.

После переехала со всей семьёй в Москву, куда отец – офицер специального отдела танкового полка Советской армии – был направлен на стажировку.

В Москве же будущая Юта с отличием закончила среднюю школу. Хотя, как указывала она, изменение имени — это лишь ошибка директора.

Анной её, якобы, никогда не звали, просто это имя было вписано в её аттестат по ошибке.

В том числе упоминаются туманные обстоятельства получения латвийских документов отцом Юты Стрике – военнослужащим Юрием Потаповым. Его паспорт, якобы, не был внесён ни в один регистр или базу данных, что наводит на мысль о документах для спецагентов.

Однако, уже в середине девяностых Юрий спокойно проживал в Латвии и работал в Латвийском военном музее.

В материалах также идёт речь и о стажировке будущей высокопоставленной сотрудницы KNAB в датской полиции. Согласно материалам, такая отправка на работу за рубеж нередко используется для улучшения биографии отдельных лиц, связанных со спецслужбами.